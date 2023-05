Santiago Giménez protagoniza festejos del Feyenoord en Rotterdam

Luego de haber sido campeones de la Eredivisie, el Feyenoord celebra en las calles de Rotterdam su campeonato 16 de la Liga de Holanda.

Con Santiago Giménez como uno de los protagonistas, el equipo dirigido por Arne Slot festeja en la Plaza de Hofplein, la cual estuvo abarrotada por los aficionados al cuadro de Rotterdam.

El Feyenoord obtuvo el campeonato luego de vencer a Go Ahead Eagles en la Fecha 32 de la Eredivisie. Con marcador de 3-0, encuentro en el que el delantero mexicano hizo gol por octavo partido de forma consecutiva, el equipo de ‘Het Legioen’ suma 79 puntos asegurando el título a falta de dos compromisos.

Con 15 anotaciones en la Temporada 2022/23 de la Eredivisie, Santiago Giménez se ha convertido en un referente del Feyenoord, incluso, el exjugador de Cruz Azul pelea por el liderato de goleo, el cual de momento le pertenece a Anastasios Douvikas, delantero del FC Utrecht que lleva 17 goles en le certamen.

A la escuadra comandada por Arne Slot le restan dos juegos para finalizar la campaña, encuentros en los que tiene como rivales al Emmen en calidad de visitante y cierran la temporada frente al Vitesse ante su gente.

Tras el juego de la Jornada 32 contra Go Ahead Eagles, Santiago Giménez fue uno de los futbolistas más aclamados por los aficionados presentes en el Stadion Feijenoord.

OFICIAL: Así se conformó el grupo de México para la Copa Oro 2023

Participa por un boleto para Six Flags y la rifa por un Xbox última generación

Santiago Giménez podría salir del Feyenoord

A pesar de haber firmado una gran campaña en su primer año en Europa, Santiago Giménez no descarta salir del Feyenoord para la Temporada 2023/24.

“Me encanta este club. Este club me abrió la puerta a Europa. No sé qué pasará ahora. Primero quiero concentrarme en el próximo juego y ganar algo aquí. Veremos qué sucede después”, fueron las palabras de ‘Chaquito’ hace unos días.

No obstante, el presidente del equipo, Dennis te Kloese, asegura que el cuadro de Rotterdam no ha recibido ofertas por el delantero mexicano.

“Aquí todas las semanas me mandan las listas de clubes que nos visitan en el tema de scouting y visorias. Hay varios jugadores que siguen de cerca, eso no significa que haya un transfer o que se haga una oferta, o no significa que se van, al contrario, es muy común aquí en Europa”.

Te puede interesar: Santiago Giménez supera marca de Hugo Sánchez en Europa