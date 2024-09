Feyenoord vs Bayer Leverkusen: Fecha y horario para ver en vivo la Champions League

Arrancó la temporada 2024-2025 de la Champions League. Esta primera jornada del torneo más importante a nivel de clubes se disputará en tres días, entre el martes, miércoles y jueves, 17, 18 y 19 de septiembre; En esta ocasión no serán tantos los mexicanos que puedan disputar de la campaña, pero uno de ellos es Santiago Giménez, quien jugará por segunda ocasiones este certamen.

El año pasado solo pudo participar en cuatro de los seis duelos que tuvo el Feyenoord en la competencia, pues los primeros dos estuvo suspendido, por una roja que vio en la Europa League, durante la temporada 2022-2023. En los que si pudo sumar minutos solo salió de cambio en uno, con 79 minutos dentro del terreno, y los otros tres completó los 90'; fue ante la Lazio que marcó sus dos anotaciones, con doblete en la Fecha 3.

Para Hugo Sánchez, quién debería ser el delantero de la Selección Mexicana | En Caliente

Te puede interesar: ¿Mensaje a la FIFA? Bellingham deja recadito tras triunfo del Real Madrid en la Champions League

¿Cuándo debuta Santiago Giménez en la temporada 2024-2025 de la Champions League?

La presentación del conjunto de Rotterdam en esta temporada 2024-2025 de la Champions League será este jueves 19 de septiembre, en punto de las 10:45 AM, contra el Bayer Leverkusen, escuadra que el año pasado retuvo las miradas de todos, por la gran campaña que logró, con el campeonato de la Bundesliga, de forma invicta.

Cabe mencionar en este nuevo formato del torneo, será la única ocasión que el Feyenoord se mida a los teutones. Para poder avanzar a la fase final del certamen tienen que quedar entre los primeros ocho para clasificarse de forma directa; en caso de que no logren eso, habrá una especie de repechaje, donde del lugar 9 al 24 de la Tabla General jugarán partidos a ida y vuelta, para definir ocho nuevo equipos que estarán en los octavos de final. Las escuadras sumarán puntos a lo largo de ocho encuentros de Fase Regular.

Te puede interesar: VIDEO: Revive el gol de Endrick en el Real Madrid vs Stuttgart

El calendario de partidos del Feyenoord y Santiago Giménez en la Champions League

Feyenoord vs Bayer Leverkusen | 19 septiembre | 10:45 AM

Girona vs Feyenoord | 2 octubre | 10:45 AM

Benfica vs Feyenoord | 23 octubre | 1:00 PM

Feyenoord vs Red Bull Salzburg | 6 de noviembre | 2:00 PM

Manchester City vs Feyenoord | 26 de novimbre | 2:00 PM

Feyenoord vs Sparta Prague | 11 de diciembre | 2:00 PM

Feyenoord vs Bayern Munich | 22 de enero | 2:00 PM

Lille vs Feyenoord | 29 de enero | 2:00 PM