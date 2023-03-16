Cobertura Feyenoord vs Shakhtar EN VIVO | Santiago Giménez es titular

El Feyenoord busca clasficiarse a los Cuartos de Final de la Europa League. El conjunto neerlandés se medirá en la vuelta de los Octavos de Final del certamen continental contra el Shakhtar, en el Stadion Feijenoord, de los Países Bajos, con Santiago Giménez como titular.

En la ida de dicho encuentro, el delantero mexicano no pudo tener actividad, pues se resintió de una lesión, que lo alejó de la cancha de último minuto, pues estaba en el 11 inicial. Al final el duelo terminó empatado 1-1, gracias a los goles de Yaroslav Rakitskiy por los ucranianos, mientras que el empate fue obra de Ezequiel Bullaude, a dos minutos del final.

Te puede interesar: VIDEO: Santiago Giménez marca gol con el Feyenoord ante el Volendam

Estadísticas Feyenoord vs Shakhtar EN VIVO | Octavos de Final Europa League

Te puede interesar: VIDEO: Así canta la afición a Santiago Giménez en Rotterdam

Alineaciones confirmadas Feyenoord vs Shakhat | Santiago Giménez es titular

Feyenoord

Portero: Wellenreuther

Defensas: López, Hancko, Trauner y Geertruida

Medios: Kokcu, Szymanski y Wieffer

Delanteros: Idrissi, Santiago Giménez y Jahanbakhsh

Shakhtar

Portero: Trubin

Defensas: Mykhaylichenko, Matvyenko, Bondar, Konoplya

Medios: Stepanenko, Kryskiv, Sudakov, Bondarenko y Zubkov

Delantero: Traore

