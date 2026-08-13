FIA hace un importante cambio en sus reglas que beneficiará a algunos pilotos

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha levantado las restricciones impuestas a pilotos de Rusia y Bielorrusia para participar en competiciones bajo su bandera, una medida tomada como respuesta a la invasión militar ordenada por el gobierno de Moscú en contra de Ucrania en febrero del 2022.

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FIA autoriza a pilotos rusos y bielorrusos volver a competir con su bandera

La prohibición a pilotos rusos y bielorrusos de competir bajo su bandera y símbolos patrios entró en vigor en marzo del 2022; sin embargo, estrictamente nunca fue una prohibición y la norma se limitaba a ordenar a los competidores y funcionarios a presentarse bajo bandera de la FIA o con otra nacionalidad que tuvieran.

Los pilotos rusos y bielorrusos debían firmar un compromiso de neutralidad en el conflicto bélico que encabezó su país contra Ucrania y su participación en competencias estaba sujeta al cumplimiento de principios de paz y neutralidad política de la FIA.

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Esta medida representó la salida del piloto ruso Nikita Mazepin del equipo estadounidense Haas en 2022 de forma definitiva y unilateral.

La FIA, a través de su Oficina Jurídica, publicó este jueves 13 de agosto el comunicado en donde señala que las medidas han sido levantadas y que los pilotos de Rusia y Bielorrusia pueden volver a competir bajo su bandera, además de la reproducción de sus himnos nacionales; sin embargo, mantiene las prohibiciones para la celebración de competiciones en territorio ruso y bielorruso.

Esta medida sigue las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional que en julio levantó las prohibiciones para que atletas de ambos países pudieran volver a competir bajo sus banderas e identidad nacional.

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