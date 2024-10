El fichaje de Cruz Azul que suena a despedida para figura del equipo

Desde la llegada de Iván Alonso y Martín Anselmi a Cruz Azul, el equipo ha tenido una idea de futbol renovada y el club consiguió regresar a una final del futbol mexicano; además, el equipo se encuentra en la primera posición de la tabla general del presente torneo y apunta como uno de los más grandes candidatos al título.

Si hay algo que la afición de la Máquina no puede reclamar a su directiva, han sido los fichajes que han llegado en esta etapa al club. Tanto mexicanos (Jorge Sánchez, Luis Romo, Andrés Montaño, etc.) como extranjeros (Gonzalo Piovi, Kevin Mier, Lorenzo Faravelli, etc.) han sido efectivos en el esquema del director técnico argentino y se han convertido en referentes del equipo en su corta estancia. Ahora, un nuevo fichaje de la directiva cementera levanta las alarmas en los aficionados del nueve veces campeón de liga, porque aunque es un fichaje interesante, puede ser una acción preventiva ante la posible salida de una figura del equipo.

Juan Chena, arquero de 18 años y promesa del futbol paraguayo, ha sido transferido a Cruz Azul con un contrato por los próximos tres años. El jugador guaraní terminará el torneo en Club Atlético Colegiales, de Paraguay, y después se integrará a la Noria para formar parte del equipo celeste.

Si bien este refuerzo es llamativo para el equipo cementero, la afición de este equipo empieza a considerar que la Máquina está armando un plan de emergencia por si el arquero colombiano, Kevin Mier, decide emigrar y buscar nuevas oportunidades fuera de Cruz Azul. Desde marzo de este año, el guardameta de Cruz Azul ha sido un foco de miradas en Europa, ya que el equipo inglés, Brighton, ha estado al pendiente del cafetalero.

Kevin Mier fue convocado a la selección colombiana para los partidos ante Bolivia y Chile de la próxima semana, esto puede ser un foco para el portero y puede ser un trampolín para él hacia el viejo continente.

