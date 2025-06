Cruz Azul se ilusiona… pero un GRANDE europeo amenaza con quitarle a Jovic

Durante semanas, Cruz Azul trabajó con cautela uno de los movimientos más ambiciosos de los últimos años: fichar a Luka Jovic. El delantero serbio de 27 años termina contrato con el AC Milan el 30 de junio, y su entorno ya había mostrado disposición para venir a México. En La Noria soñaban con convertirlo en el nuevo referente de ataque del equipo.

La necesidad era clara. Con Giakoumakis fuera de ritmo y plagado de lesiones, Jovic se convirtió en el objetivo número uno del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón. Las pláticas estaban avanzadas, y la directiva analizaba fórmulas para cumplir con las exigencias salariales del jugador… hasta que todo cambió.

¿El ‘Piojo’ Alvarado llegará a Cruz Azul? | Las Bombas de Medrano

Un club europeo de peso, con historia y presencia internacional, ha vuelto a poner a Jovic en su lista, según los últimos informes que llegan desde el Viejo Continente. Ya habían intentado ficharlo en el pasado sin éxito. Ahora, con el jugador como agente libre, han decidido regresar a la carga. Y lo hacen con una propuesta seria que puede alterar el destino del atacante. Se trata del Real Betis, que sin duda es un club que podría tentar al atacante.

Este nuevo escenario complica a Cruz Azul. No solo por el alto salario que el serbio sigue exigiendo, sino porque el interés europeo representa una opción deportiva más familiar, más mediática y, quizá, más atractiva para el jugador. Aunque Jovic ya rechazó ofertas del Monza y otros equipos de Italia, esta vez no es tan fácil decir que no.

Larcamón no promete privilegios: “Aquí todos compiten por su lugar”

Desde el banquillo, el mensaje es tajante. Si Luka Jovic llega, deberá pelear como cualquier otro. Nadie llega con la etiqueta de titular garantizado.

Cruz Azul aún tiene margen para negociar. Pero sabe que un fichaje de este calibre no se asegura hasta que esté firmado. La ilusión está viva… pero también, en riesgo.