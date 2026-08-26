Los 10 juveniles más caros en la historia del futbol: La lista millonaria a la que apunta Gilberto Mora

El mercado de fichajes ha vuelto a estremecerse con un movimiento histórico. El internacional marroquí Ayyoub Bouaddi se ha convertido en el futbolista Sub-19 más costoso en la historia del futbol luego de que el Manchester City acordara su traspaso proveniente del Lille por una cifra récord de 95 millones de euros.

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Con esta transacción, el mediocampista mundialista supera el registro impuesto en 2024 por el franco-marfileño Leny Yoro, cuyo traspaso del propio Lille al Manchester United alcanzó los 62 millones de euros.

El Real Madrid: Líder en la captación de talento joven

El fichaje de Bouaddi reconfigura el ranking histórico, pero consolida la estrategia del Real Madrid en la captación de talento joven. El conjunto merengue presume a cuatro futbolistas dentro de los diez traspasos Sub-19 más caros de todos los tiempos:

Endrick (47.5 M€)

(47.5 M€) Franco Mastantuono (45 M€)

(45 M€) Rodrygo Goes (45 M€)

(45 M€) Vinícius Junior (45 M€)

Gilberto Mora: Protagonista de una venta importante hacia el futbol europeo

En el panorama nacional, las miradas apuntan hacia Gilberto Mora. La perla de los Xolos de Tijuana se mantiene en la órbita de varios clubes del Viejo Continente. Valuado actualmente en 25 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt, el juvenil mexicano apunta a protagonizar una venta importante hacia el futbol europeo en las próximas ventanas de transferencia.

Top 10: Los fichajes Sub-19 más caros de la historia

Ayyoub Bouaddi (Manchester City) - 95 millones Leny Yoro (Manchester United - 62 millones Endrick (Real Madrid) - 47.5 millones Estéváo (Chelsea) - 45 millones Franco Mastantuono (Real Madrid) - 45 millones Rodrygo (Real Madrid) - 45 millones Vinícus Junior (Real Madrid) - 45 millones Archie Gray (Tottenham) - 41.3 millones Alessandro Bastoni (Inter de Milán) - 40.7 millones Fabio Silva (Wolverhampton) - 40 millones

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El mercado internacional continúa elevando las cifras por los talentos emergentes, donde los grandes de Europa no dudan en realizar desembolsos multimillonarios para asegurar a las estrellas de la próxima década.

