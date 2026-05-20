¡Limpia total! Las 10 figuras que saldrían del Real Madrid con la llegada de Mourinho…¿Se va Vinícius?

Se alista una auténtica revolución en su plantilla del Real Madrid para la próxima temporada. Con el regreso de José Mourinho al banquillo merengue prácticamente cerrado, la directiva ya trabaja en la planificación de la próxima temporada, la cual incluye una lista negra con hasta 10 posibles salidas. El técnico portugués llegará con mano dura para iniciar una reestructuración profunda que afectará a todas las líneas del campo.

Grandes cambios en la defensa y mediocampo del Real Madrid

El primer señalado para abandonar el nido es el portero Andriy Lunin. Pese a su extraordinario rendimiento cada vez que juega, el club optará por buscarle destino para ascender al primer equipo a Javi Navarro.

En la línea defensiva, las bajas seguras por finalización de contrato son dos históricos: Dani Carvajal y David Alaba se marcharán libres. Asimismo, se busca la salida de Fran García en el lateral izquierdo debido al peso que ha ganado Álvaro Carreras. En el caso de Ferland Mendy, la directiva planea llegar a un acuerdo para rescindir su contrato, mermado notablemente por una grave lesión.

En el medio campo se sufrirá modificaciones drásticas. A Dani Ceballos se le buscará acomodo en su último año de contrato. Las sorpresas mayúsculas corren a cargo de Eduardo Camavinga y Federico Valverde. El rendimiento del francés ha quedado muy lejos de las expectativas, mientras que el uruguayo vive una situación tensa tras el polémico incidente con Aurélien Tchouaméni. El club sabe que ambos tienen un mercado de alto valor en Europa y no dudarán en hacer dinero con ellos si llegan ofertas importantes.

En el ataque, el canterano Gonzalo saldrá cedido o vendido; tras explotar en el Mundial de Clubes, pasó a tener un rol testimonial bajo el mando de Álvaro Arbeloa, perdiendo el protagonismo que llegó a ofrecerle Xabi Alonso.

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¿Vinícius saldrá del real Madrid en la próxima temporada?

Finalmente, la gran incógnita de la ventana veraniega es Vinícius Jr. Con un contrato que expira en junio de 2027 y sin negociaciones de renovación a la vista, el Real Madrid se plantea seriamente su venta este mismo año para evitar el catastrófico escenario de que el astro brasileño se marche gratis.

