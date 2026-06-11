Julián Quiñones vengó a México con esta celebración: los sudafricanos nos celebraron así en 2010

La Selección Nacional de México le ganó 2-0 a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Julián Quiñones fue el jugador en marcar el primer gol del torneo. Sin dudas fue un logro increíble para el jugador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Además, funcionó como una suerte de revancha para todo el país.

Quiñones fue elegido MVP del partido entre México y Sudáfrica en la apertura del Mundial y, tras ver las imágenes de los festejos, prácticamente todos recordaron lo que había ocurrido hace 16 años, en la Copa del Mundo organizada en ese país africano, cuando Lawrence Siphiwe Tshabalala marcó el 1-0. Hoy “La Pantera” lo imitó.

La historia detrás del festejo de Julián Quiñones en México vs. Sudáfrica

Lo concreto es que 16 años después la historia cerró un círculo perfecto en un Estadio CDMX, que rugió con fuerza en la inauguración. México vivió el verdadero clímax de la tarde con tintes de nostalgia cuando se viralizó el video del festejo de Quiñones tras el gol de la apertura del marcador.

Para entender la venganza hay que remontarse al 2010, cuando el sudafricano Siphiwe Tshabalala silenció al equipo azteca con un zurdazo implacable al ángulo de Óscar “Conejo” Pérez, regalando uno de los bailes más icónicos y dolorosos en la historia de las inauguraciones. Este 11 de junio de 2026, el destino cobró la factura.

Julián Quiñones vengó a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lo que hizo inmortal la anotación de Quiñones fue que emuló aquella mítica coreografía de Tshabalala. Aunque las cámaras de la transmisión oficial se perdieron el momento, las redes sociales estallaron gracias a los aficionados en la tribuna del ex Estadio azteca, quienes capturaron el instante exacto de la danza.

Más tarde, Raúl Jiménez selló el 2-0 definitivo para asegurar los tres puntos. México inició perfectamente y saldó una deuda histórica.

Como no querer a este Cabron.



Julian Quiñones regresandole el festejo del mundial del 2010 a los de Sudáfrica. Jajajaja 😂



Ganó México 🇲🇽 🔥 pic.twitter.com/rguya7T1jA — 🦅 El PsicoLoco del fútbol ⚽️ (@ImArthurcrack) June 11, 2026

¿Dónde juega y dónde nació Julián Quiñones, el MVP de México?

Julián Quiñones juega actualmente como delantero en el club Al-Qadsiah de la Liga Profesional Saudí y tiene contrato hasta 2029. Fue el goleador de la última edición de la liga de Arabia Saudita.

La Pantera nació en Magüí Payán, Colombia, pero juega desde el 2015 en el futbol de México. Con pasado en Tigres y Club América, entre otros, hoy brilla con la playera de la Selección Mexicana y hasta cobra venganza por lo ocurrido hace 16 años.

¡Llega el primero! 🥹



Julián Quiñones rescata el balón y hace una diagonal al área para vencer a Williams y así hacer el primero gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️… YA LO GANA MÉXICO#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca… pic.twitter.com/Hht1SWIHq7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

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