¿Se va del América tras el Clausura 2024? Esto dijo Álvaro Fidalgo

A pesar de los rumores que lo colocan en otros clubes, el futbolista español Álvaro Fidalgo afirma que no está pensando en irse del conjunto azulcrema y que sólo está concentrado en ser campeón.

Esto de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, en la que las Águilas cuentan con un gran ventaja tras ganar la ida como visitantes 4-0 ante el New England Revolution de la Major League Soccer (MLS).

Te puede interesar: ¿Se repite la historia? El campeón de la Liga BBVA MX en el último eclipse

Los equipos mexicanos dominaron la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions

“En las últimas semanas me pusieron como en cinco equipos diferentes y en la Selección Mexicana. Yo me centro en los dos títulos, ir partido a partido, no pienso en otra cosa que no sea salir campeones de los dos torneos, no pienso en otra cosa, no me importa nada más. No me gusta hablar en mi futuro porque me centro en el día a día”, declaró.

Fidalgo quiere evitar sustos vs New England

Fidalgo señaló en la conferencia de prensa previa al partido de este martes en el Estadio Azteca, que el América debe mejorar su rendimiento en los encuentros de vuelta, ya que han pasado algunos sustos en anteriores eliminatorias.

Por otra parte, el volante español contó cuál ha sido la importancia del técnico André Jardine para dar el salto de calidad que tanto tiempo llevaba buscando el club azulcrema.

“Antes de que llegara André en el verano pasado veníamos de torneos haciendo las cosas bien, pero caímos en momentos donde había que dar el paso. En el momento que llegó, la primera charla dijo que venía a hacer historia y eso con las ganas que nosotros teníamos de conseguir títulos, rápidamente conectamos todos muy bien. Eso se refrendó con la 14”, declaró.

Por último, Fidalgo opinó acerca de las diferentes facetas que ha desarrollado gracias al estratega brasileño, quien lo ha colocado en distintas zonas del campo.

“Él confía en mí en muchas posiciones y yo intento hacer las cosas bien donde me toque. Me ha tocado detrás del punta, nunca me había encontrado tan cómodo como en los últimos partidos en esa posición”, indicó.

Te puede interesar: Las posibles alineaciones del América vs New England Revolution