Así rechazó Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

La estrepitosa derrota de la Selección Azteca, a manos de los Estados Unidos, en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, destapó la falta de materia prima en el futbol mexicano y, de inmediato, surgieron nombres de potenciales ‘refuerzos’ para un combinado en evidente crisis. ¿El más sonado? Álvaro Fidalgo.

El mediocampista del Club América ha sido vinculado con una posible naturalización, cuando cumpla el plazo establecido (2025), pero ha mantenido una postura de rechazo a representar un país que no sea el que lo vio nacer: España. En octubre pasado, platicó con Azteca Deportes sobre la posibilidad de cambiar de opinión; sin embargo, su respuesta reforzó el deseo que siente de ser convocado con ‘La Roja’.

André Jardine se prepara para recibir al Atlético San Luis

Álvaro Fidalgo no se plantea jugar con México

“Siento a mi país muy fuerte y, a día de hoy, no pensé, ni siquiera me planteé jugar por México. Yo siempre lo digo: tengo, a día de hoy, cero por ciento de posibilidades de jugar para España, pero tengo todavía 26 años y queda muchísimo camino por recorrer. Mentiría si no digo que es mi sueño jugar por mi país. Así lo siento yo”, dijo.

El ‘Maguito’ se mostró alegre por su estadía en el club de Coapa. Ello, no obstante, estuvo lejos de ser suficiente para convencer al ‘8’ emplumado de enfundarse en la camiseta verde, blanco y roja.

“Es un orgullo y doy las gracias a toda la gente, mucha gente me escribe e incluso gente del futbol ya se me acercó para ese tema, pero, a día de hoy, no es una cosa que me plantee. México me recibió siempre con los brazos abiertos, me parece un país increíble y soy muy feliz viviendo aquí, pero, a día de hoy, no me planteo ser jugador para la Selección Mexicana”, sentenció.

