¿Hay Ramos-dependencia en Rayados? Esto dice Ambríz…

Los Rayados viajarán para enfrentar al Vancouver Whitecaps en la ida de los octavos de final de la Concachampions sin el defensa Sergio Ramos, sin embargo al interior del equipo confían en mantener los buenos resultados que han tenido cuando juega el español.

Así lo señaló su compañero Fidel Ambríz, quien reconoció que el Monterrey no tiene una dependencia por el experimentado zaguero ex del Real Madrid, a pesar de que han ganado en los dos partidos en los que fue titular.

Rayados inicia la Concachampions sin Ramos

Ramos no forma parte de la convocatoria del técnico Martín Demichelis para este primer duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf, en donde la ‘Pandilla’ estará en condición de visitante.

“El equipo no debe cambiar, no solo con Sergio (Ramos), sino con nadie, quien juegue, quien no juegue, debe ser el mismo todos los partidos, obviamente, siendo conscientes de que tenemos que ser constantes, ser los mismos todos los partidos, sea de local o de visita”, declaró el jugador mexicano.

Cabe mencionar que los Rayados han conseguido victorias ante Santos Laguna y Atlético de San Luis, compromisos en el que el español arrancó en el once inicial y se disputaron en casa, mientras que el zaguero se ausentó en la derrota que tuvieron en Mazatlán.

“Somos conscientes del equipo que somos y no podemos cambiar ni variar por un jugador, obviamente…Nosotros todos los juegos salimos con la intención de ganar, de hacer lo mejor posible”, agregó Ambríz.

De acuerdo al cuerpo técnico del conjunto regiomontano, Sergio Ramos no jugará en este partido de la Concachampions para regular las cargas de trabajo, debido a que venía de ocho meses sin actividad.

Los números de Fidel Ambríz

El mediocampista mexicano ha disputado siete juegos del Clausura 2025, pero sólo tres de ellos como titular, para un total de 306 minutos en cancha.

Ambríz, de 21 años de edad, lleva un gol en el torneo, mismo que fue fundamental para el triunfo del Monterrey por marcador de 1-0 ante el Necaxa en la Jornada 5. Sin embargo, todavía no se consolida como un jugador habitual en el once inicial de Demichelis, a pesar de que llegó como un importante refuerzo en el semestre anterior.

