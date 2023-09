Justin Fields culpa a los entrenadores de su baja de juego y luego se arrepiente

Los Chicago Bears no han tenido el inicio de temporada que esperaban y ello comienza a reflejarse en las declaraciones de su mariscal de campo titular Justin Fields. El lanzallamas de tercer año describió su forma de jugar la semana pasada contra Tampa Bay como “robótica” y dijo que podía deberse a la forma en que está siendo entrenado.

Tradicionalmente, el tercer año profesional es cuando se espera que los mariscales den el salto de calidad en la NFL y esa era la esperanza en Chicago durante la temporada baja. Sin embargo, el egresado de Ohio State ha lanzado para 427 yardas en dos partidos, con un par de touchdowns y tres intercepciones. La paciencia comienza a agotarse desde temprano en la temporada.

Te puede interesar: ‘Checo’ Pérez se encuentra entre los mejores pagados de la Formula 1

“Ya sabes, podría ser el entrenamiento, creo”, dijo Fields. “Al fin y al cabo, están haciendo su trabajo cuando me dan lo que tengo que mirar, pero al fin y al cabo, no puedo estar pensando en eso cuando llega el partido. Me preparo a lo largo de la semana y cuando llega el partido, es el momento de jugar libre. Pensar menos y jugar más”.

Fields ha demostrado capacidad de crear jugadas con las piernas a lo largo de su carrera. El año pasado se embolsó mil 143 yardas terrestres y en 2021 logró 420 por la misma vía. El objetivo del entrenador Matt Eberflus, no obstante es que el brazo de su lanzador sea el que gane los partidos.

Horas después, el propio quarterback reunió a los reporteros en un intento por enderezar sus comentarios. “No voy a culpar de nada a los entrenadores; nunca voy a culpar de nada a los entrenadores; nunca voy a culpar de nada a mis compañeros de equipo. Pase lo que pase en un partido, asumiré toda la culpa. Me da igual. Si es un pase perdido, debería haber sido un pase, échamelo a mí", sentenció el joven jugador, quien le pidió a los periodistas citarlo de manera íntegra y no de forma que sus declaraciones puedan ser sacadas de contexto.

Los Bears tienen una prueba difícil en Kansas City

La Semana 3 de la NFL arranca el jueves con partido entre Giants y 49ers en San Francisco, ya el domingo, Chicago visitará Kansas City para medirse a los Chiefs de Patrick Mahomes. Después de perder contra Green Bay y Tampa Bay, Justin Fields quiere dar la campanada y vencer a los vigentes campeones para acallar las críticas.

Te puede interesar: Pronósticos y mejores picks para la Semana 3 de la NFL