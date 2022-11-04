¿El ‘FIFA 23’ tendrá algún modo de juego del Mundial Qatar 2022?

El ‘FIFA’ es uno de los cinco videojuegos más populares del mundo de acuerdo a distintos medios especializados en el tema. Son cientos de millones las personas que pasan horas frente a la televisión disfrutando de este videojuego de futbol alrededor del mundo.

El famoso juego es una simulación de futbol desarrollado, publicado y distribuido por Electronic Arts, una empresa americana con sede en California y con ingresos de poco menos de 7 miles de millones de dólares al año.

Dentro del ‘FIFA’ puedes jugar partidos amistosos con tus amigos, tanto estando juntos como en línea, también puedes crear a tu jugador y empezar su carrera desde cero, o jugar como director técnico de un club ya existente o uno que tu inventes.

Además hay un modo de juego llamado Ultimate Team en el que con monedas virtuales tienes la opción de comprar jugadores para formar el equipo más competitivo posible y así vencer a rivales alrededor del mundo online.

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¿Habrá modo de juego de Qatar 2022 en ‘FIFA 23’?

A través de un tráiler, EA Sports anunció el DLC gratis que llegará al ‘FIFA 23’ con una actualización el 9 de noviembre.

Electronic Arts reveló que al desarrollar el modo de juego, su prioridad siempre fue que los usuarios vivieran la experiencia del Mundial de manera vibrante con sus estadios, balones y la histórica copa.

El videojuego ofrece la posibilidad de jugar con las 32 selecciones que participarán en Qatar 2022 e incluyeron 15 países más que no verán acción en la justa mundialista. Este DLC, que significa contenido descargable, incluirá nuevas modalidades. Habrá constantes actualizaciones que irán sincronizadas con las actuaciones reales de los equipos y los futbolistas.

Se podrán jugar torneos en línea y una nueva modalidad llamada ‘Copa Mundial Camino hacia la Gloria’ en el cual se usarán “héroes” del torneo.

El primer juego de ‘FIFA’ que se publicó fue la edición del 93. Desde entonces año tras año se han seguido distribuyendo.

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