OFICIAL: FIFA anuncia inesperado cambio a días del comienzo del sorteo del Mundial 2026

Gran parte de la población mundial estará al tanto del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, evento que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre y que podría cumplir con una de las profecías de Baba Vanga para este 2025 . Sin embargo, la FIFA sorprendió a los aficionados del futbol con una noticia inesperada a pocos días del comienzo de la ceremonia que se llevará a cabo en Estados Unidos.

FIFA anunció que habrá cambios en el calendario de la fase de grupos del Mundial 2026

La FIFA, comandada por Gianni Infantino, anunció que el fixture de las 48 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo será revelado el día posterior al sorteo. El mismo también se realizará en Washington D.C., a través de una transmisión en vivo que contará con la presencia del presidente del ente rector. La misma se podrá ver de forma gratuita en cualquier parte del mundo desde el sitio web FIFA.com y que tendrá la presencia de algunas leyendas del futbol .



En este contexto, el fixture será revelado el día sábado 6 de diciembre, donde allí se confirmarán las sedes y los horarios de los 104 partidos. Cabe destacar que Estados Unidos es el país anfitrión que recibirá la mayor cantidad de selecciones, pues acogerá 78 compromisos a lo largo de la Copa del Mundo, mientras que México y Canadá albergarán 13 encuentros cada uno.

¿A qué hora se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026?

El ente rector del futbol anunció que el evento comenzará a las 11:00 horas (Ciudad de México) y será transmitido tanto por televisión como por canales de streaming. En Estados Unidos, el sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 12:00 horas (tiempo del este).

Otro trofeo espera. 🏆



¿Cómo son los bombos de cara al sorteo de la fase de grupos?

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.

Hay que resaltar que México será una de las cabezas de series por ser anfitrión del Mundial 2026, al igual que EE. UU. y Canadá. Es por esto que el equipo comandado por Javier Aguirre evitará cruzarse con potencias como Francia, España, Argentina, entre otras, durante la primera fase del torneo.