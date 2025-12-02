deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

OFICIAL: FIFA anuncia inesperado cambio a días del comienzo del sorteo del Mundial 2026

El calendario de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo será revelado de una forma inesperada de la cual no estamos acostumbrados

FIFA anuncia cambio previo al sorteo del Mundial 2026
Crédito: Reuters
FIFA anuncia cambio previo al sorteo del Mundial 2026
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

Gran parte de la población mundial estará al tanto del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, evento que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre y que podría cumplir con una de las profecías de Baba Vanga para este 2025 . Sin embargo, la FIFA sorprendió a los aficionados del futbol con una noticia inesperada a pocos días del comienzo de la ceremonia que se llevará a cabo en Estados Unidos.

FIFA anunció que habrá cambios en el calendario de la fase de grupos del Mundial 2026

La FIFA, comandada por Gianni Infantino, anunció que el fixture de las 48 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo será revelado el día posterior al sorteo. El mismo también se realizará en Washington D.C., a través de una transmisión en vivo que contará con la presencia del presidente del ente rector. La misma se podrá ver de forma gratuita en cualquier parte del mundo desde el sitio web FIFA.com y que tendrá la presencia de algunas leyendas del futbol .

Sorteo FIFA
Crédito: Reuters

En este contexto, el fixture será revelado el día sábado 6 de diciembre, donde allí se confirmarán las sedes y los horarios de los 104 partidos. Cabe destacar que Estados Unidos es el país anfitrión que recibirá la mayor cantidad de selecciones, pues acogerá 78 compromisos a lo largo de la Copa del Mundo, mientras que México y Canadá albergarán 13 encuentros cada uno.

TE PUEDE INTERESAR:

¿A qué hora se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026?

El ente rector del futbol anunció que el evento comenzará a las 11:00 horas (Ciudad de México) y será transmitido tanto por televisión como por canales de streaming. En Estados Unidos, el sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 12:00 horas (tiempo del este).

¿Cómo son los bombos de cara al sorteo de la fase de grupos?

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.
  • Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.

Hay que resaltar que México será una de las cabezas de series por ser anfitrión del Mundial 2026, al igual que EE. UU. y Canadá. Es por esto que el equipo comandado por Javier Aguirre evitará cruzarse con potencias como Francia, España, Argentina, entre otras, durante la primera fase del torneo.

Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×