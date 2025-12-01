El día que Pelé y Maradona compartieron el sorteo de Mundial y se dieron su ÚLTIMO abrazo 

Las dos grandes estrellas en la historia del futbol mundial, Edson Arantes do Nascimento “Pelé” y Diego Armando Maradona se encontraron por única vez en un sorteo mundialista celebrado el 1 de diciembre de 2017 en Moscú para la Copa del Mundo Rusia 2018 donde compartieron escenario en una gala de la FIFA, reuniendo a dos de las máximas leyendas del balompié.

Diego Armando Maradona en una charla íntima con Jorge Campos, Doctor García y Martinoli

La ausencia de Diego Armando Maradona en sorteo Alemania 2006

La FIFA había invitado a Maradona y Pelé para participar como embajadores del futbol para el sorteo del Mundial Alemania 2006. Sin embargo, el astro argentino decidió no asistir por rencillas que tenía con el máximo organismo del futbol, lo que generó sorpresa y hasta desconcierto en el propio Pelé, quien expresó públicamente su extrañeza por la ausencia de Diego en un evento de tal magnitud. Esa situación retrasó el esperado encuentro en un sorteo entre ambos hasta más de una década después.

Rusia 2018: el último encuentro entre Pelé y Maradona

El sorteo de Rusia 2018 fue distinto. Maradona y Pelé coincidieron finalmente en Moscú, acompañados por otras figuras históricas del futbol mundial. El saludo entre ambos fue cordial, dejando atrás viejas rivalidades mediáticas y ofreciendo al mundo una postal inolvidable: dos íconos que marcaron épocas distintas, reunidos en el mismo escenario. Sin saberlo, sería la última vez que compartirían un sorteo mundialista.

Las despedidas de Maradona y Pelé

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 , a los 60 años, dejando un legado imborrable en el futbol argentino y mundial.

falleció el , a los 60 años, dejando un legado imborrable en el futbol argentino y mundial. Pelé murió el 29 de diciembre de 2022, a los 82 años, tras una larga batalla contra el cáncer, siendo despedido con honores en Brasil como tricampeón del mundo.

En total, Maradona y Pelé coincidieron en un solo sorteo mundialista: el de Rusia 2018. La imagen de ambos juntos en Moscú quedó como un símbolo de respeto y grandeza, recordando que más allá de las comparaciones, los dos representan la esencia del futbol.

