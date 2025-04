¡OFICIAL! FIFA confirma la participación de mexicanos en el Mundial de Clubes 2025

Este lunes 14 de abril del 2025, la FIFA confirmó a través de comunicado oficial, la participación de cinco mexicanos en el Mundial de Clubes 2025.

Te puede interesar: FIFA: Cámaras corporales y las nuevas reglas para el Mundial de Clubes 2025

La Federación Internacional de Futbol Asociación dio a conocer una lista de todos los árbitros que estarán en el Mundial de Clubes 2025, son 117 los seleccionados,que se dividen en 35 árbitros centrales, 58 árbitros asistentes y 24 asistentes de vídeo (VAR). Entre los que se encuentran 5 mexicanos seleccionados.

Congratulations to the 117 match officials who will be heading to the @FIFACWC ! 👏 #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/FeOMqBEDx1

— FIFA (@FIFAcom) April 14, 2025