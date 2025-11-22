Luis Suárez admite fallas y se sincera sobre su disciplina

La figura de Luis Suárez vuelve a estar en el centro de la conversación futbolística tras una sincera reflexión sobre su disciplina, su carácter y la forma en la que ha enfrentado las críticas a lo largo de su carrera. A sus 37 años, el delantero del Inter Miami reconoce que, aunque sigue siendo un referente por su garra y resiliencia, también arrastra episodios que lo alejan de ser un ejemplo dentro del campo.

Desde su llegada a la MLS, el “Pistolero” ha vivido una temporada que combina goles, desgaste físico y algunas polémicas que han puesto su temperamento nuevamente bajo la lupa.

Te puede interesar: ¡Opinión dividida! Así reaccionó la afición el América al nuevo uniforme del equipo

FC Juárez vs Pachuca EN VIVO, Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Luis Suárez reconoce que no siempre es ejemplo

En una entrevista reciente con Sport, Luis Suárez fue directo: “Hay muchas áreas en las que no soy un ejemplo”. El uruguayo explicó que, desde sus primeros pasos en Nacional, ha aprendido a convivir con señalamientos constantes: fallos frente al arco, sobrepeso, indisciplinas y hasta sanciones largas como las vividas en Liverpool y Barcelona.

El atacante confesó que pensó que su experiencia en la MLS sería más sencilla, pero el ritmo, la exigencia y los viajes extensos terminaron sorprendiendo incluso a un jugador acostumbrado a la élite europea. Sin embargo, también afirmó que su espíritu competitivo sigue intacto: “Puedo ser un ejemplo de rebeldía, de seguir peleando. Pero en otras áreas, no”.

Para Suárez, aceptar sus defectos es parte del proceso que lo mantiene vigente. Y para el aficionado latino, acostumbrado a la pasión y a la imperfección, estas palabras conectan con la esencia misma del deporte.

El reto en Inter Miami y su papel junto a Messi

Cuando llegó a Inter Miami, el impacto mediático fue inmediato. Reencontrarse con Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets lo colocó en un entorno familiar, aunque con nuevos desafíos. La agenda cargada —Concachampions, Leagues Cup y Mundial de Clubes— le exigió una adaptación rápida en un torneo en el que todos quieren derrotar al equipo rosa.

Suárez admite que los viajes lo sorprendieron, pero también siente que el plantel es subestimado: “Cuando se trata de competir, los resultados hablan por sí solos”.

Esa mentalidad explica por qué, a pesar de las polémicas, sigue siendo un delantero de élite.

Su historia es la de un futbolista brillante pero humano. Un jugador que, con errores, polémicas, goles y emociones, continúa dejando huella donde juega.

Te puede interesar: OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia BAJA definitiva durante el Play In del Apertura 2025

