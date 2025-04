FIFA expone la situación del Club León y el motivo de su decisión

La FIFA ratificó la exclusión del Club León del Mundial de Clubes 2025. El modelo de trabajo del club, al que pertenece el club, no cumple con los requisitos establecidos por la FIFA para participar en un torneo de tal magnitud.

La exclusión de León está basada en el reglamento de competencia para la primera edición del Mundial de Clubes ampliado. La Comisión de Apelaciones de la FIFA explicó que esta decisión fue tomada conforme a los estatutos establecidos y se reflejó en un detallado documento de 55 páginas, donde se aborda el cumplimiento estricto de los requisitos reglamentarios necesarios para la participación en el torneo.

Uno por uno, los motivos de la exclusión

En este sentido, la FIFA dejó en claro un punto fundamental: clasificar no equivale automáticamente a participar. Esta no es una cuestión de descalificación posterior, sino un criterio de admisión que se aplica desde el momento en que se firma el acuerdo de participación.

La FIFA aclaró que ser incluido en promociones o sorteos no implica, de ninguna manera, una clasificación oficial.

Desde octubre de 2024, hubo múltiples solicitudes de información, reuniones y advertencias claras sobre la necesidad de cumplir con las disposiciones reglamentarias. El Club León no cumplió con los plazos ni con las condiciones necesarias, lo que finalmente resultó en su exclusión del torneo.

Y ahora, ¿que equipo ocupará el lugar que deja León?

La FIFA puntualizó que el reglamento en vigor al momento de la firma del acuerdo de participación no es retroactivo, lo que significa que no se pueden aplicar modificaciones posteriores a los requisitos ya establecidos. El trust llegó tarde y es una medida temporal y revocable, lo que implica que no tiene la capacidad de modificar los requisitos fundamentales para la participación del club.

Tras la confirmación de la exclusión del Club León, la pregunta que ahora queda en el aire es quién ocupará el lugar del equipo mexicano en el Mundial de Clubes 2025.

