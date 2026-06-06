FIFA lanza un nuevo videojuego de futbol tras su ruptura con EA: cuándo se estrena y cómo obtenerlo

A fines de 2023, después de 29 años, decenas de modos y partidos, "el FIFA" dejó de existir. Pero en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la entidad madre hizo un anuncio que nadie esperaba: la creación de "FIFA World Cup Edition", un videojuego de futbol que promete quedar en la historia.

Cuándo se estrena el videojuego de futbol

El juego, desarrollado en colaboración con Netflix Games y Delphi Interactive, se lanzará este 11 de junio, fecha que coincide con la inauguración del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El título está disponible en exclusiva para suscriptores de dicha plataforma de streaming sin ningún costo adicional. Según indicaron en la previa, se podrá jugar en un televisor y utilizar hasta cuatro celulares que funcionen como mandos.

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Este videojuego está diseñado como una simulación de futbol accesible, que les permitirá a sus jugadores participar de una experiencia muy atractiva. El estudio Delphi Interactive, al mando de la creción, fue fundado en Miami por el argentino Andy Kleinman. “Es un videojuego digno del deporte más grande del mundo, en el que todos pueden participar, desde todos los rincones del planeta”, dijo en diciembre último en una entrevista con La Nación, reconocido medio de su país natal.

Cómo es el juego de FIFA

Se podrá elegir hasta 48 selecciones que compiten en el torneo oficial y disputar partidos en los 16 estadios que son sedes del futbol real. De esta manera, hay más de 1200 futbolistas incluidos.

El formato utiliza los teléfonos inteligentes como mandos, lo que permite a los usuarios conectarse a un televisor escaneando un código QR.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.