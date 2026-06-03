La propia FIFA reconoce como un “legado” este gol de Chicharito Hernández en la Copa Mundial de la FIFA™

Antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugarán amistosos de selecciones nacionales (calendario aquí) mientras que las redes oficiales de la competición recuerdan distintos hitos de los futbolistas que participaron en la fiesta máxima del futbol. En ese sentido, se reconoció como un “legado” el gol de Javier “Chicharito” Hernández en Sudáfrica 2010.

FIFA: “Cuando Chicharito cumplió con el legado familiar”

El gol de Javier "Chicharito" Hernández a Francia en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 representó la consumación de un místico legado familiar. La histórica anotación guardaba una conexión directa con su abuelo materno y leyenda del futbol mexicano, Tomás Balcázar, quien le había anotado exactamente a la misma escuadra europea en el Mundial de Suiza 1954.

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La historia se vuelve incluso más impresionante cuando se supo que ambos consiguieron esta hazaña con el mismo jersey nacional y a la idéntica edad de 22 años. Aquel inolvidable enfrentamiento ocurrió el 17 de junio de 2010 en el Estadio Peter Mokaba de Polokwane, durante la actividad de la fase de grupos del Mundial 2010.

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En esa ocasión, la Selección Mexicana firmó una victoria categórica de 2-0 frente al combinado galo, desatando la euforia de la afición mexicana, con goles del propio Chicharito Hernández y del experimentado Cuauhtémoc Blanco, quien se encargó de sellar el triunfo definitivo por la vía del penal.

Javier “Chicharito” Hernández se llevó un hat trick

El momento cumbre llegó al minuto 64 del encuentro. “Chicharito” Hernández aprovechó un preciso pase filtrado de Rafael Márquez para romper la línea defensiva, eludió al portero francés Hugo Lloris y definió con la portería abierta. Con este resultado, el atacante tapatío replicó con exactitud la gloria que su abuelo había alcanzado 56 años antes ante el mismo rival.

Detalles del Partido de la gloria para Javier “Chicharito” Hernández