Memo Ochoa forma parte de los 26 convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y con ello amarra su sexta participación en este torneo, hecho histórico que también lograrán Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Por lo anterior, el mensaje que publicó en sus redes sociales conmueve a todo México, pues cumplirá con su objetivo.

El guardameta expresó su alegría al realizar una publicación en sus redes sociales, en la que resaltó que los sueños no se cumplen una sola vez, si es que siempre trabajas por ellos. En el mismo post, el canterano del América escribió el detrás de una convocatoria y los sacrificios que ha hecho, como el separarse de su familia para cumplir su meta. Ni 2 partidos en 6 meses: el contundente señalamiento de Christian Martinoli a convocados de México.

Memo Ochoa conmueve a México con su mensaje tras ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™|yosoy8a

“Hoy no pienso en los años. Pienso en el camino. En el niño que soñaba con vestir esta camiseta. Porque detrás de una convocatoria hay mucho más que una lista. Y hoy, ese mismo niño sigue sintiendo la misma emoción al ponerse la camiseta. Con el corazón lleno, con orgullo, con gratitud. Por México… siempre”, compartió Ochoa en su cuenta de Instagram.

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Misión cumplida: sexta Copa del Mundo para Memo Ochoa

El arquero mexicano cumplió su objetivo de ir a su sexta Copa del Mundo, aunque realmente solo ha disputado por el momento 3: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero no se descarta que en esta edición pueda dar la sorpresa y salir como titular el 11 de junio ante Sudáfrica.

Memo hizo un gran sacrificio en el último año, pues tuvo que mudarse a Chipre para mantenerse en ritmo y ser tomado en cuenta por Javier Aguirre. Ello le costó no ser convocado a la Selección Nacional durante casi un año. De la Copa Oro 2025 hasta la Fecha FIFA de marzo de este 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el último baile para Ochoa con la Selección Mexicana, pues confirmó que después del verano se retira. Asimismo, no descartó el hacer lo mismo de manera definitiva del futbol, ya que México es su brújula para seguir activo.