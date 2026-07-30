En medio de su conflicto en la MLS, FIFA recuerda a Chucky Lozano a días del Mundial 2026

Hirving “Chucky” Lozano quedó en el olvido durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El talentoso extremo mexicano no fue convocado por Javier Aguirre para disputar la justa veraniega, principalmente por el conflicto que lo envuelve con su club en la MLS y la falta de minutos que viene arrastrando desde varios meses. Sin embargo, la cuenta oficial de la FIFA le dedicó un video al canterano de Pachuca.

El futbolista de 31 años solía ser una fija en la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Disputó su primer torneo en el año 2018 y volvió a repetir en Qatar 2022. No obstante, sus conflictos personales con el San Diego FC no le permitieron acudir a su tercer Mundial consecutivo, por lo que debió presenciar la participación del combinado azteca desde su hogar.

FIFA reconoce a Chucky Lozano tras el Mundial 2026

Mediante sus redes sociales, la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ compartió un video del gol de Chucky Lozano ante Alemania durante la Fase de Grupos del Mundial de Rusia 2018. “Ese gol del Chucky Lozano”, fue el texto que la página oficial decidió utilizar para describir el tanto del delantero mexicano, el cual sirvió para hacer historia en el torneo venciendo a los teutones por primera vez en la historia del equipo nacional.





|David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images

El exNapoli marcó el único tanto del partido en el minuto 35. La jugada comenzó con una recuperación de Héctor Herrera en territorio mexicano. Carlos Salcedo recibió el balón y buscó a Javier “Chicharito” Hernández, quien combinó de primera intención con Andrés Guardado antes de iniciar el contragolpe.

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Chicharito avanzó hacia el área y abrió el balón para Lozano, que acompañaba la jugada por el sector izquierdo. El entonces jugador del PSV controló dentro del área, recortó hacia su pierna derecha para dejar atrás a Mesut Özil y remató con potencia al primer poste para superar a Manuel Neuer.

Qué fue de Chucky Lozano en el San Diego FC

Lozano permanece bajo contrato con San Diego FC, pero no forma parte del proyecto deportivo para la temporada 2026. La institución decidió apartarlo del primer equipo después de una serie de diferencias que terminaron por romper su relación con el entrenador Mikey Varas.

El conflicto se agravó en octubre de 2025, cuando Lozano reaccionó de manera airada tras ser sustituido al descanso de un partido contra Houston Dynamo. Aunque ofreció disculpas y regresó durante los Playoffs, el club anunció en enero de 2026 que dejaría de considerarlo.

La pelea por la que los clubes de la Liga BBVA MX no quieren a Lozano|Crédito: Getty Images

Su último partido fue el 29 de noviembre de 2025, cuando ingresó de cambio y anotó ante Vancouver Whitecaps en la Final de la Conferencia Oeste. Desde entonces no juega ni entrena con el plantel principal. No se trata de una lesión, sino de una determinación deportiva y disciplinaria.

Chucky tiene contrato hasta diciembre de 2028, más dos temporadas opcionales. San Diego FC busca transferirlo o cederlo, pero todavía no alcanzó un acuerdo para concretar su salida. Por ahora, el delantero mexicano continúa vinculado al club, aunque permanece fuera de competencia.