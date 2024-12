Los nominados por la FIFPRO para el mejor 11 del 2024

Este lunes 2 de diciembre del 2024, la FIFPRO World confirmó en sus redes sociales a los últimos 26 finalistas para elegir al mejor 11 del año. La FIFPRO detalló que es el único premio que es decidido exclusivamente por futbolistas profesionales en el que participan más de 21.000 futbolistas masculinos de 70 países votando para elegir a su equipo del año

Los 26 finalistas son los que han recibido más votos de sus compañeros por sus actuaciones del 21 de agosto de 2023 al 14 de julio del 2024. Es importante mencionar que para poder ser elegidos, los futbolistas tuvieron que haber participado al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

Entres los 26 nominados son: tres porteros, siete defensores, ocho mediocampistas y ocho delanteros.

Arqueros:



✨ All 52 nominees for the 2024 FIFPRO #World11 . Who’s making the team?

🗳️ By the players, for the players. pic.twitter.com/1JNMDKouny

— FIFPRO (@FIFPRO) December 2, 2024