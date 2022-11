Figo responde a quienes critican la llegada de Hierro a Chivas

Como futbolista y directivo, Fernando Hierro ha forjado una carrera exitosa; sin embargo, su reciente nombramiento como director deportivo de las Chivas ha sido objeto de críticas hacia el club. Para quienes las emiten, Luis Figo —compañero del español durante tres años en el Real Madrid— tiene una respuesta contundente.

“Fernando es mi hermano, así que estoy nervioso de hablar sobre él, pero creo que es un gran fichaje para Chivas, mucha experiencia. Yo creo que lleva una trayectoria memorable en el futbol y también como director deportivo, tiene la experiencia de muchos años en la Selección (de España). Le deseo lo mejor, como si fuera para mí", dijo, en el marco de su visita a Monterrey, para inaugurar clínicas del Madrid.

El portugués admitió no tener referencias claras del futbol mexicano y espera que el arribo del excapitán merengue al Guadalajara pueda ayudarle a empaparse e involucrarse en mayor medida.

“No tengo mucho conocimiento sobre la Liga (MX), pero ahora, seguramente, más, porque mi amigo Hierro va a estar aquí con Chivas. Tendré mucha más información referente a lo que él piensa, lo que va a sentir, lo que son las dinámicas de la competición”, comentó.

El panorama de Figo para México en Qatar 2022

El ‘fichaje del siglo’ fue cuestionado acerca del panorama que vislumbra para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y, sin tapujos, la descartó como una de las obligadas a pensar en la gloria.

“México parte con la misma posibilidad que los demás. Creo que tienen una selección buena, pero no serán, para mí, de los favoritos; estarán en una segunda línea, aunque, muchas veces, sales como muy favorito y no cumples los objetivos; otras veces, no sales tan favorito y lo haces mejor”, apuntó.

Figo formó parte de la Selección de Portugal que doblegó al combinado azteca en el Mundial de Alemania 2006 y, con base en su experiencia, el predecesor de Cristiano como ‘7' lusitano percibe a la escuadra dirigida por Gerardo Martino como un honorable oponente.

“Yo conozco a más jugadores que están en Europa. Siempre me gustó el futbol mexicano, porque tiene mucha calidad técnica, pero sólo puede ganar uno, todo el mundo aspira a ser campeón del mundo. No es fácil, yo tengo bastante respeto a México, porque las veces que lo he enfrentado ha sido bastante complicado y sé de la calidad que tiene”, sentenció.

