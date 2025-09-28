Era figura del América, fue recibido como dios en otro país y terminó en el olvido

En el futbol mexicano , existen muchos casos de jugadores que en un punto de su carrera, eran promesas o que parecían estar destinados para grandes cosas, pero con el paso de los años se fueron apagando, hasta que terminan siendo completos desconocidos para los aficionados.

En América, hubo el caso de uno que pintaba para ser el ídolo de la afición, pero terminó saliendo por la puerta de atrás, hasta ser olvidado y tener que buscar suerte en otros países para poder seguir jugando al futbol.

¿Qué ha sido de Enrique Esqueda?

Enrique Esqueda salió de las fuerzas básicas del América, debutó como profesional en 2005, cuando apenas tenía 17 años, con pocos partidos se ganó un lugar entre los convocados y era ya un cambio recurrente, donde marcaba goles importantes, pero las lesiones y la irregularidad lo afectaron.

Después de salir del América, tuvo que ir a probar suerte en equipos como Pachuca, Atlas y Tigres, donde tampoco logró marcar la diferencia que se esperaba, pero de forma sorprendente, para el 2018 fue anunciado como refuerzo del East Bengal de la India.

El delantero mexicano fue recibido como una gran estrella del futbol, Enrique Esqueda respondió con goles en momentos clave, por lo que era un referente importante para su equipo, pero su aventura fue corta, luego de una temporada llena de irregularidades, tuvo que volver a México, donde ya no encontró opciones para seguir jugando al futbol, donde se retiró con discreción.

Sin duda, Enrique Esqueda es uno de los casos más recordados de jugadores que parecían que iban a llegar muy lejos en su carrera, pero que por alguna extraña razón se fueron apagando poco a poco, hasta que se retiraron del futbol sin lograr brillar de la forma esperada por los aficionados.

