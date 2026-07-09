Figura de Inglaterra criticó a Argentina por sus últimos partidos y dijo que no será campeón: “Tentando a la suerte”

La actuación de la Selección Argentina en las instancias de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha generado opiniones divididas en el mundo del futbol. Si bien su carácter y capacidad de remontada han sido elogiados, la crítica técnica no se ha hecho esperar. Gary Neville, histórico defensor de la Selección de Inglaterra y una de las voces más incisivas del análisis deportivo, lanzó un fuerte cuestionamiento sobre el presente del equipo argentino.

Para Neville, el camino de la Albiceleste hacia los cuartos de final ha sido un combinado de milagros que, a su entender, tiene fecha de vencimiento. "No puedo creer que vayan a superar todos los partidos de esta manera. No están jugando lo suficientemente bien", sentenció el exjugador, poniendo en duda la sostenibilidad del esquema de Lionel Scaloni.

Gary Neville, una voz autorizada|VI-Images/VI-Images via Getty Images

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El analista fue particularmente crítico con la solidez defensiva que ha mostrado la Albiceleste frente a equipos que, sobre el papel, no figuraban como candidatos al título: "Cuando los ves contra Cabo Verde y contra Egipto, que no son los dos mejores equipos de la competencia, piensas: 'No hay manera de que este equipo pueda seguir avanzando con la suerte que está teniendo'".

Gary Neville le pone freno a la ilusión de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Neville argumentó que los errores cometidos en la parte defensiva serán fatales contra rivales de mayor peso: "Están tentando a la suerte. Si regalas dos goles en partidos de eliminación directa, ahí sí estás jugando con fuego. Tienes que marcar tres cada vez para ganar", advirtió, dejando claro que la épica no siempre será suficiente para tapar las grietas tácticas.

A pesar de su escepticismo, el inglés reconoció que hay una cualidad innegable en el plantel: "Este equipo tiene un espíritu muy difícil de derrotar, no se rinde. Y eso es algo con lo que tenés que lidiar". Finalmente, Neville planteó una visión interesante sobre el panorama general del Mundial: "Si Francia no gana el Mundial, se habrá fallado a sí misma", concluyó.

