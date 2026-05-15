Es la figura indiscutida de Brasil y aun así pidió irse de su equipo oficialmente

Un ídolo absoluto ha sacudido los cimientos del futbol sudamericano. A pesar de su rol protagónico y el cariño de la hinchada, el delantero decidió dar un paso al costado en Brasil. Su salida no es por malos rendimientos ni conflictos internos. Pues busca nuevos aires en una etapa crucial de su vida profesional. En tanto, desde el territorio brasileño hablan de Brian Rodríguez.

Se trata de Yuri Alberto. La estrella del Corinthians comunicó formalmente a la directiva su deseo de abandonar el club a mitad de año. El atacante siente que su ciclo en el Timao ha cumplido sus objetivos principales. Ahora, su mirada está puesta en el mercado internacional para dar el gran salto definitivo. Mientras tanto, América busca a un jugador internacional.

¿Quién es Yuri Alberto, el jugador que quiere salir de Brasil?

Yuri Alberto es un delantero centro de élite formado en la cantera del Santos. Tras un breve pero exitoso paso por el Zenit de San Petersburgo, regresó a Brasil para consolidarse como el referente ofensivo de Corinthians. A sus 25 años, el jugador atraviesa su mejor momento de madurez futbolística.

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Los números de Yuri Alberto en Corinthians del Brasileirao

La trayectoria del atacante en el Parque São Jorge está marcada por una regularidad envidiable. Sus cifras respaldan la importancia que tiene dentro del esquema titular. Es el goleador del equipo y un asistente recurrente. Sus estadísticas en este club son las siguientes:

Partidos jugados: 230 PJ.

Encuentros como titular: 197

Goles convertidos: 82 goles.

Asistencias: 22.

Tarjetas recibidas: 36 amarillas y 3 rojas.

Los posibles destinos de Yuri Alberto si se va de Brasil

Europa aparece como la opción más fuerte para el futuro del delantero. El jugador cuenta con ciudadanía italiana, lo cual facilita su fichaje por clubes de la Serie A al no ocupar plaza de extranjero. Equipos de la Premier League como el West Ham y el Everton también mantienen un interés vigente.

Otra posibilidad es la Saudi Pro League. Clubes de Arabia Saudita han seguido de cerca su evolución goleadora para reforzar sus plantillas este verano. Yuri Alberto prioriza el nivel competitivo, pero no descarta una oferta económica irrechazable que asegure su futuro. El mercado decidirá su próximo escudo en las próximas semanas, pero estaría lejos de Brasil.

