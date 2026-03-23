Inter Miami no guarda nada y Messi será exigido al máximo antes de la Copa Mundial de la FIFA

La decisión de Inter Miami de usar a Lionel Messi antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es un reconocimiento de la dependencia del equipo hacia el argentino y del plan de Javier Mascherano en la MLS que ahora se ve beneficiado por un calendario más ligero para el club, lo que marcan el enfoque del conjunto de Florida. El técnico fue claro: el proyecto deportivo gira alrededor del “10”, y cada minuto disponible antes de la Copa Mundial de la FIFA será clave para perseguir los objetivos de la temporada.

Messi volvió a demostrar su peso específico en la remontada del Inter Miami 2-3 frente a New York City, donde marcó de tiro libre y lideró la reacción del equipo. Su influencia no solo se mide en goles, sino en el funcionamiento colectivo. Con él en cancha, Inter Miami eleva su nivel competitivo; sin su presencia, el margen se reduce considerablemente.

¿Por qué Inter Miami usará a Messi todo lo posible antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Javier Mascherano fue directo al hablar del rol del argentino dentro del equipo. El entrenador reconoció que alcanzar las metas deportivas sería muy complicado sin su capitán, una declaración que confirma la dependencia táctica y emocional del club.

El estratega también explicó que el calendario favorece esa decisión. Tras la eliminación del Inter Miami en la Concacaf Champions Cup, Inter Miami tendrá menos partidos entre semana, lo que permite administrar cargas y mantener a Messi como protagonista en la MLS. La planificación contempla aprovechar cada encuentro disponible antes de su convocatoria internacional.

El propio Mascherano dejó claro el enfoque: todo lo que puedan contar con Messi será beneficioso para el equipo. El argentino se mantiene como el líder del vestidor y la referencia ofensiva, además de ser el jugador que marca la diferencia en los momentos clave.

El impacto reciente lo respalda. En el último encuentro, Messi no solo anotó, también generó peligro constante, incluyendo dos disparos al poste antes del empate. Su actuación impulsó la remontada y reforzó la idea de que el equipo depende de su talento.

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La MLS, prioridad inmediata para Inter Miami antes del Mundial

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, Inter Miami ha optado por priorizar la temporada de la MLS. El objetivo es sumar puntos, mantenerse competitivo y construir ritmo colectivo con su principal figura en plenitud.

El cuerpo técnico entiende que Messi se ausentará cuando sea convocado con la selección argentina. Por ello, el plan es aprovechar su disponibilidad ahora, cuando el calendario permite una preparación más controlada y menos desgaste acumulado.

Además, el protagonismo del argentino impulsa la visibilidad del club y fortalece la competitividad del equipo en la liga. Cada partido con Messi en el campo representa una ventaja deportiva y mediática, algo que Inter Miami no quiere desaprovechar.

Mientras el argentino se prepara para lo que podría ser su última participación en una Copa Mundial de la FIFA, en Florida el objetivo es claro: exprimir su talento en la MLS y construir una temporada que mantenga al club como protagonista.