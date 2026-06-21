Figura de Marruecos piensa en RETIRARSE del futbol luego del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ puede ser el último escenario deportivo para varios jugadores. En este caso hay una figura de la Selección de Marruecos que medita su retiro definitivo del futbol con tan solo 28 años de edad.

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Noussair Mazraoui sorprendió con sus recientes declaraciones luego de que Marruecos derrotara a Escocia en el segundo partido de la fase de grupos. El lateral izquierdo confesó sus peculiares razones por las que pensaría en tomar una decisión que para muchos puede ser algo drástico. ¿Cuáles son los motivos de su retiro?

Noussair Mazraoui entrenando en la Selección de Marruecos|Credito: @nmazraoui97 / X

Noussair Mazraoui pensaría en retirarse del futbol para convertirse en guía religioso

El lateral izquierdo del Manchester United cuenta con el deseo de poder convertirse en Imán en un futuro no tan lejano. Por lo que dentro de sus decisiones podría encontrarse el dejar el futbol a una edad temprana para poder prepararse en un nuevo reto personal.

“Podría decidir jubilarme después de la Copa del Mundo. La vida es corta. Quiero memorizar el Corán y convertirme en Imán de una mezquita algún día”, comentó el jugador marroquí.

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La trayectoria deportiva de Noussair Mazraoui

Nacido en Países Bajos, Noussair Mazraoui se formó en las inferiores del Ajax. Su debut se dio con el equipo neerlandés en el 2018 ante el NAC Breda para posteriormente llegar al Bayern Múnich a coste cero el 24 de mayo de 2022. Tras disputar dos temporadas con el cuadro bávaro, Mazraoui se convirtió en nuevo futbolista del Manchester United con una transferencia de 15 millones de euros.

Noussair Mazraoui jugando con el Manchester United|Credito: @nmazraoui97 / X

En cuanto a su papel en selección logró contar con un debut oficial en la Copa Africana de Naciones de 2019 ante Malaui. Disputó su primera justa mundialista en Qatar 2022 para lograr un histórico cuarto lugar con la Selección de Marruecos. Luego de obtener el título de la Copa Africana de Naciones se unió a la convocatoria de su equipo nacional para la presente edición de la justa mundialista.

El paso de la Selección de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

La Selección de Marruecos debutó en la cita mundialista ante Brasil por un marcador de 1 a 1. El equipo africano inauguró el marcador con un gol de Ismael Saibari al minuto 21. Mientras que el conjunto de Carlo Ancelotti logró responder 10 minutos después con una anotación de Vinícius Junior.

En su segundo partido ante la Selección de Escocia, el equipo marroquí logró imponerse con un gol de Ismael Saibari al minuto 2 del encuentro. Encontrándose así a un paso de poder clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

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