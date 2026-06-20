Nadie lo ve candidato al Mundial 2026, pero este país supera a Portugal, Países Bajos y Alemania en el ranking FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuenta con grandes selecciones que buscarán escribir su legado con letras doradas. Sin embargo, aquí hablaremos de un equipo que nadie ve como candidato y que dentro del Ranking FIFA supera a potencias como Portugal, Países Bajos y Alemania.

Actualmente se ubica como la sexta mejor selección del mundo y sorprendió en su cita mundialista tras empatar ante Brasil. Así es, nos referimos a la Selección de Marruecos. Una de las potencias africanas que buscarán sorprender en el presente evento deportivo bajo el mando de futbolistas de gran calidad como Achraf Hakimi, Brahim Díaz o Yassine Bounou.

Selección de Marruecos|Crédito: @EnMaroc / X

El papel de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El vigente campeón de la Copa África empató ante Brasil por 1 a 1. Desplegando un futbol de calidad que puso en aprietos a los pupilos de Carlo Ancelotti. Mientras que en su segundo encuentro ante Escocia selló un importante triunfo por 1 a 0.

Actualmente Marruecos (+1 gol) se encuentra en la segunda posición debido a que cuenta con menos goles a favor que Brasil (+3 goles). Sin embargo buscará conseguir el primer lugar de su grupo ante una eliminada Haití en el Estadio Atlanta.

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El lugar de Marruecos en el Ranking FIFA

La Selección de Marruecos se encuentra en la sexta posición del Ranking FIFA con 1769.98 puntos. Encontrándose en la disputa de los primeros lugares ante potencias del futbol como lo es la Selección de Brasil. La ocupa el quinto lugar con 1772.01 puntos.

Argentina se ubica en la cima del Ranking FIFA|X: COnmebol

Argentina se ubica en el primer lugar con 1889.06 puntos, seguido de Francia (1887.11 puntos), España (1856.03 puntos) e Inglaterra (1847.68 puntos). Por lo que en caso de que Marruecos desempeñe un buen papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría colocarse en un lugar histórico.

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