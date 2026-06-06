Figura de México dejaría Europa para regresar a la Liga BBVA MX tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con todos los reflectores puestos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Club América inició la planificación de su nuevo proyecto deportivo tras la salida del estratega André Jardine y la reciente llegada del director técnico uruguayo Guillermo Almada. El nuevo timonel de las Águilas estableció sus prioridades y Luis Chávez, actualmente con la Selección Mexicana, es una de ellas. Sin embargo, el mediocampista tiene contrato vigente con el Dínamo de Moscú.

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El volante zurdo Luis Chávez se perfila como el objetivo primordial para potenciar el eje medio del campo que busca armar Guillermo Almada y las negociaciones formales para concretar su retorno a la Liga BBVA MX se reactivarán al concluir la justa mundialista. Al haber transcurrido tres años del acuerdo firmado con el Dínamo de Moscú, el jugador de 30 años entrará en su último año de contrato y aún no han habido negociaciones para la renovación del mismo.

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La relación Almada-Chávez, clave para el regreso del jugador a la Liga BBVA MX

El conocimiento previo entre el jugador y Guillermo Almada, quienes obtuvieron juntos el campeonato de la Liga BBVA MX durante su etapa en el Pachuca, haría el camino de las negociaciones un poco más sencillo. Además, la poca regularidad de Chávez este último tiempo en el viejo continente debido a una lesión, pondría al jugador más cerca de las Águilas.

La vitrina de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será clave para definir las condiciones finales de la operación ya que Javier Aguirre incluyó al mediocampista en la nómina definitiva de veintiséis jugadores para el torneo.

Sin ir más lejos, Chávez demostró la vigencia de su calidad técnica al anotar un golazo de media distancia frente a Serbia en lo que fue el último amistoso de preparación de la Selección Mexicana previo a la justa mundialista. Una gran actuación de Chávez durante el certamen, podría aumentar su valor, por lo tanto en Rusia esperarán a que concluya el torneo para volver a evaluar la situación.