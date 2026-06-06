Irán recibió sus visas para ingresar a Estados Unidos, pero tendrá un gran problema

En las últimas horas se terminaron de solucionar todos los aspectos protocolares que tienen que ver con el visado de los integrantes de la Selección de Irán y su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo a información suministrada por Reuters, el pasado viernes 5 de junio, varios integrantes de esta escuadra resolvieron todos los detalles vinculados con el documento de ingreso a los Estados Unidos.

El mediocampista de Haití aguarda por una resolución

En la misma sintonía, el periodista Romain Molina confirmó que dicho seleccionado tendrá que realizar algunos cambios en el cronograma durante su estadía en el certamen internacional.

“Las visas son temporales. No pueden permanecer en territorio estadounidense por un período prolongado, lo que obliga a la federación iraní a instalar su base de operaciones en México”, confirmó la cuenta Zona Concacaf en su perfil de X.

Quiere decir que dicha delegación disputará sus partidos en suelo norteamericano, pero posterior a sus presentaciones tendrá que retornar a México para continuar en su espacio de concentración. Sin duda, una curiosa alternativa que le otorgaron las autoridades migratorias de los Estados Unidos.

¡¡VISA CON RESTRICCIONES!! 😳



Informa el periodista Romain Molina, los jugadores de la Selección de Irán finalmente obtuvieron sus visas para ingresar al país sede, pero con una condición que cambia todo su plan mundialista.



Las visas son temporales. No pueden permanecer en… pic.twitter.com/Jm8T0AUJP3 — Zona Concacaf (@ZConcacaf) June 6, 2026

¿Cuál es el fixture que tiene Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los iraníes se encuentran en el Grupo G del campeonato. Debutarán frente a su similar de Nueva Zelanda el próximo 15 de junio.

El 21 se van a estar midiendo ante Bélgica y cerrarán su participación en la Fase de Grupos contra Egipto en un juego que se realizará en el Lumen Field en Seattle.

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