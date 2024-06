La figura de Pumas que saldría del equipo de cara al Apertura 2024

Pumas deberá mejorar y mucho de cara al torneo Apertura 2024. Gustavo Lema ya tiene a su primer refuerzo, se trata de David Martínez. Uno de los futbolistas que está pasando por un gran momento con Pumas y la Selección Mexicana es Julio González, desafortunadamente esto ha causado que Gil Alcalá sume muy pocos minutos en el arco felino. El guardameta suplente de Pumas sería uno de los jugadores que podría despedirse en algún momento del cuadro universitario.

Las palabras del nuevo refuezo de Pumas

Héctor David Martínez, se sumó a Pumas y brindó sus sensaciones al llegar a un club tan importante de México.

“La verdad que estoy muy contento de llegar a este gran club. Vengo de un club grandísimo y llego a otro muy grande también, con muchas expectativas y claro todo. Me gustó la idea, el proyecto de venir, y hoy que se dio todo estoy muy feliz de estar acá. Estuve mirando un poco la clase de jugadores que hay, la verdad que son muy buenos”, comentó el refuerzo de Pumas, David Martínez.

Los jugadores que Pumas tiene en la Selección Mexicana

Hoy, Pumas tiene a 3 de sus jugadores en selección, Julio González, César Huerta y Memo Martínez.

“La emoción, la ilusión, pasa rapidísimo ya un año, y nada, no por esta copa. Obviamente tiene un sabor especial estar aquí este verano, pero siempre creo que no hay lugar mejor para estar, así lo siento. Cada que estoy aquí, cada día, qué pasa, no hay lugar mejor como técnico mexicano. Que donde me toca estar ahora y tratar de aprovechar este momento y, en la medida de lo posible, disfrutarlo, porque cuando estás, a veces no le das el valor que tiene y se lo digo mucho a los jugadores: estamos de paso en la selección nacional. Alguno como Edson pinta igual que Memo, estar 20 años aquí y es muchísimo tiempo, pero la gran mayoría estamos aquí poco tiempo, entonces hay que sacar el mayor rendimiento y provecho y disfrutar”, fueron las palabras del DT del combinado Nacional, Jaime Lozano.

