Figura de Venezuela expresó su enorme cariño por México

Salomón Rondón es la máxima figura de Venezuela y uno de los futbolistas con más experiencia en la Vinotinto. El delantero está atravesando un presente de ensueño en la Liga BBVA MX con los Tuzos, éxito que quiere ahora trasladar a su selección. El atacante ha decidido confesar su amor por México previo al duelo que tendrá ante la Selección en Copa América.

“Estoy agradecido siempre por el recibimiento que tuve en México, pero este es un partido de selecciones. Tenemos que darlo todo porque va a estar complicado”, fueron las palabras del delantero de la Vinotinto.

México palpita el duelo vs Venezuela y tendrá una baja clave

Por otro lado, Jaime Lozano habló previo a este duelo, el segundo de México en el torneo continental.

“No hay un partido fácil, no hay un rival fácil. Así lo fue para nosotros Jamaica, así lo será Venezuela y seguramente Ecuador. Honestamente que el mejor fútbol que se puede ver y que se puede practicar para mí está en Europa. Y mientras más jugadores se tengan en esas ligas y se tengan esos buenos hábitos de trabajo y de competencia, seguramente que cualquier selección tendrá más posibilidades de conseguir objetivos”, expresó el DT de México.

También, se refirió a la dura baja de Edson Álvarez con el combinado nacional.

"Él ha expresado que quiere quedarse con el grupo, que quiere seguir aquí. Ya veremos qué sucede, dependiendo de lo que arroje el estudio, pero bueno, son cosas, creo que al grupo cada golpe nos ha hecho más fuertes y yo como lo veo y siempre lo digo así cuando sucede, te lo juro que lo primero que pienso no es en desgracia, digo que es una oportunidad para alguien más, así lo he pensado siempre y acá tenemos una buena muestra de ello y son oportunidades, hay que estar listos y preparados para lo que venga y después yo creo que no buscar quejarse, sino todo lo contrario, buscar como si podemos lograr lo que lo que venimos a buscar”, sentenció el estratega de la Selección Azteca.

