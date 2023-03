Las figuras que salieron abucheadas del Azteca; México vs Jamaica

El público salió molesto del Estadio Azteca luego de que México empatara 2-2 frente a Jamaica, los asistentes al Coloso de Santa Úrsula manifestaron el enojo con varios de los jugadores que fueron parte del 11 inicial del técnico Diego Cocca.

Los abucheos no dejaron de escucharse mientras Héctor Moreno controlaba la pelota, la afición mostró su disgusto con el defensa mexicano por las malas actuaciones del jugador en la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Ochoa, héroe y villano

El guardameta de la selección también recibió silbidos y abucheos durante el partido a pesar de tener buenas intervenciones en el juego, en la segunda parte evitó en dos ocasiones claras la caída del arco Azteca, sin embargo, Ochoa salió pitado de la que fue su casa durante muchos años con las Águilas del América.

Otro de los viejos conocidos del Azteca que salió perjudicado fue Raul Jiménez, el delantero del Wolverhampton entró de cambio por el ahora 9 de las águilas y recibió un sin fin de abucheos al pisar el campo, además falló una oportunidad clara en la segunda mitad y el público asistente coreó el nombre de Santiago Giménez, haciendo alusión a que Cocca sacara al “Lobo mexicano” por el “Bebote”.

Los silbidos no pararon ante los ex americanistas

Jorge Sánchez y Diego Lainez no se quedaron atrás, los ex azulcremas salieron pitados del Azteca a pesar de que el hoy jugador de Tigres estrellara una pelota en el poste y creará dos oportunidades claras de gol que al final no definieron de buena forma Jiménez y Lozano.

Al finalizar el encuentro la afición mostró su molestia con la plantilla de Diego Cocca que en dos encuentros no ha mostrado el nivel esperado contra Surinam y Jamaica en donde marchan con una victoria y un empate con 4 goles a favor y 2 en contra.

