No es Son: Javier Aguirre se rinde a los pies de un jugador de Corea del Sur

Javier Aguirre brindó el lunes 8 de septiembre la conferencia de prensa previa al duelo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, donde se cruzó a Kang-In Le, jugador de Corea del Sur al cual dirigió en Mallorca de España y hoy se rindió ante él, en lugar de Heung-min Son, q uien fue héroe del país azteca jugando para otro país .

“Vasco” tuvo un emocionante reencuentro con el coreano, pues ambos tomaron caminos diferentes: Kang se marchó del Mallorca en verano de 2023 al PSG, donde ya fue campeón de la Champions League, mientras que Javier tomó el mando del combinado azteca a mediados de 2024, tras el cese del Jaime Lozano del banquillo .

@kanginleeoficial Kang-In Le es el jugador de Corea del Sur al que Javier Aguirre se le rindió a los pies, pues ambos coincidieron en Mallorca

El momento entre Aguirre y Le quedó grabado, pues las cámaras captaron el momento del reencuentro. Incluso, Javier bromeó con el coreano al decirle que no iba a jugar ante México, mientras él saludaba a parte del cuerpo técnico al que conoció en su paso por España.

¿Quién es Kang-In Le, jugador de Corea del Sur al que se le rindió Javier Aguirre?

Kang-In Le es un delantero de 24 años que inició su carrera como futbolista en Corea del Sur con los clubes Incheon United Juvenil y Little Flyings. El seleccionado de su país muy pronto daría el paso a Europa al Valencia, donde se terminó de formar como jugador.

El coreano pasó por las diferentes categorías del Valencia hasta llegar al primer equipo y después de ello pasar en verano de 2021 al Mallorca, donde conoció a Javier Aguirre. Bajo las órdenes del “Vasco”, el delantero anotó 7 goles en 73 partidos disputados, según estadísticas de la plataforma BeSoccer.

Kang daría el salto a un grande de Europa en verano de 2023, pues llegó al PSG, donde ya ha ganado varios títulos, entre ellos de la Ligue 1 y de la Copa de Francia, pero el más importante llegó este año al conquistar la Champions League.