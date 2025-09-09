No es Son: Javier Aguirre se rinde a los pies de un jugador de Corea del Sur
El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, tuvo un momento agradable con un jugador de Corea del Sur al que conoce bien y se rindió ante él
Javier Aguirre brindó el lunes 8 de septiembre la conferencia de prensa previa al duelo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, donde se cruzó a Kang-In Le, jugador de Corea del Sur al cual dirigió en Mallorca de España y hoy se rindió ante él, en lugar de Heung-min Son, q uien fue héroe del país azteca jugando para otro país .
“Vasco” tuvo un emocionante reencuentro con el coreano, pues ambos tomaron caminos diferentes: Kang se marchó del Mallorca en verano de 2023 al PSG, donde ya fue campeón de la Champions League, mientras que Javier tomó el mando del combinado azteca a mediados de 2024, tras el cese del Jaime Lozano del banquillo .
El momento entre Aguirre y Le quedó grabado, pues las cámaras captaron el momento del reencuentro. Incluso, Javier bromeó con el coreano al decirle que no iba a jugar ante México, mientras él saludaba a parte del cuerpo técnico al que conoció en su paso por España.
TE PUEDE INTERESAR:
- Es un crack de Europa y ya se ofreció al Pumas para reforzar el Apertura 2025
- Tiene 143 goles y ya se perfila como el refuerzo estrella de Rayados: una total locura
- Su salida del América sería inminente; pese a la confianza de André Jardine ni en los amistosos puede funcionar
¿Quién es Kang-In Le, jugador de Corea del Sur al que se le rindió Javier Aguirre?
Kang-In Le es un delantero de 24 años que inició su carrera como futbolista en Corea del Sur con los clubes Incheon United Juvenil y Little Flyings. El seleccionado de su país muy pronto daría el paso a Europa al Valencia, donde se terminó de formar como jugador.
El coreano pasó por las diferentes categorías del Valencia hasta llegar al primer equipo y después de ello pasar en verano de 2021 al Mallorca, donde conoció a Javier Aguirre. Bajo las órdenes del “Vasco”, el delantero anotó 7 goles en 73 partidos disputados, según estadísticas de la plataforma BeSoccer.
Kang daría el salto a un grande de Europa en verano de 2023, pues llegó al PSG, donde ya ha ganado varios títulos, entre ellos de la Ligue 1 y de la Copa de Francia, pero el más importante llegó este año al conquistar la Champions League.