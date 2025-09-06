Así juega Japón: conoce a sus figuras antes del duelo contra México

La Selección Mexicana se mide ante Japón este sábado 6 de septiembre, en un duelo amistoso de alto calibre en Oakland, California. Aunque el partido es de preparación rumbo al Mundial 2026, el conjunto nipón llega con lo mejor de su arsenal, incluyendo una constelación de figuras que militan en las principales ligas de Europa.

Ve aquí el partido México vs Japón

¿Quiénes son las grandes figuras de Japón?

Uno de los nombres que más llama la atención es Kaoru Mitoma, extremo del Brighton en la Premier League. A sus 28 años, Mitoma es considerado el jugador más desequilibrante de Japón, con velocidad, regate y visión ofensiva. Su presencia será clave para romper líneas mexicanas.

En el mediocampo destaca Wataru Endo, jugador del Liverpool, quien aporta liderazgo, recuperación y salida limpia. Endo ha sido parte del esquema de Arne Slot y ahora busca consolidarse como el motor de los “Samuráis Azules”.

TE PUEDE INTERESAR:



Otro jugador a seguir es Takefusa Kubo, atacante de la Real Sociedad. Formado en La Masía y con experiencia en el Real Madrid, Kubo combina técnica, movilidad y gol. Su entendimiento del juego lo convierte en una amenaza constante para cualquier defensa.

La ofensiva japonesa también contará con Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) y Takumi Minamino (AS Mónaco), dos jugadores con experiencia mundialista y capacidad para marcar diferencia en el último tercio del campo. Además, Daizen Maeda (Celtic) y Ayase Ueda (Feyenoord) aportan profundidad y variantes en ataque.

En defensa, el veterano Yuto Nagatomo (FC Tokio) aporta experiencia, mientras que Ko Itakura (Ajax) y Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) ofrecen solidez y juego aéreo. En la portería, Zion Suzuki (Parma) y Keisuke Osako (Hiroshima) pelean por la titularidad.

El técnico Hajime Moriyasu ha mantenido una base estable desde Qatar 2022, y esta gira por Estados Unidos (que incluye partidos ante México y EE.UU.) será clave para afinar detalles antes de la Copa del Mundo.

Japón ya está clasificado al Mundial 2026 y llega con la etiqueta de potencia asiática. Para México , este partido será una prueba exigente ante un rival dinámico, técnico y con hambre de revancha histórica.

¿Dónde ver el partido México vs Japón?

El encuentro entre la Selección Mexicana y su similar japonesa lo podrás ver en VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Luis Garcia, Christian Martinoli, Zague, Jorge Campos y David Medrano desde Oakland, California.

