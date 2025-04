Figuras de Rayados descartan hacer la gran “Guido Pizarro”

Se trata de los españoles Óliver Torres y Sergio Canales, quienes revelaron recientemente que descartan ser técnicos cuando se retiren, al menos hasta este momento.

Te puede interesar: ¿Andas en moto? Equipo de la Liga BBVA MX regala boletos a motociclistas

Puebla vs Necaxa| Liga BBVA MX | Jornada 17 | Clausura 2025

Futuro incierto para Canales y Torres

Los futbolistas de Rayados se sinceraron dentro de una plática que tuvieron con Julio Maldini e Iván Fematt en el programa de Youtube llamado ‘Experiencia Regia’ que se publicó hace unos días.

“Yo no, estar en un cuerpo técnico sí me gustaría, pero como primer entrenador no. Siento que es un trabajo complicado”, aseguró Óliver cuando le preguntaron si pensaba estar en los banquillos.

“No sé, yo vivo el día a día, pero al día de hoy te diría que no”, comentó Canales al respecto, pero admitió que le fascina el análisis táctico y de video que hay actualmente en todos los clubes de futbol.

Caso contrario a lo sucedido en el rival de la ciudad, en la que una figura como Guido decidió retirarse en pleno torneo Clausura 2025 para tomar el puesto de entrenador de Tigres.

Así se llevan Torres y Canales

En la conversación, ambos jugadores del Monterrey bromearon acerca de la relación que tienen dentro y fuera de la cancha, pero Óliver Torres comentó que sería difícil pensar en compartir un cuerpo técnico en un futuro.

“Yo no lo aguantaba (a Canales), te prefiero tener de amigo que de jefe… Sí creo que podría serlo, pero claro, sabes que te diría las cosas que pienso de verdad”, dijo

“No nos queda de otra. Antes ni nos habíamos cruzado nunca una palabra (en España)”, bromeó Sergio sobre el hecho que estando ambos en el futbol de su país de origen, no tuvieron un acercamiento previo antes de coincidir en los Rayados.

Posteriormente también contaron que se admiran mutuamente, ya que el ‘Mago’ expresó que es un jugador temperamental cuando está en los partidos, mientras su compañero es más tranquilo.

“Vivimos las situaciones y somos totalmente diferentes… a mí me encanta su manera de llevar las cosas y a mí me gustaría ser como él”, contaron en conjunto.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico Tapatío de Atlas vs Chivas en el Estadio Jalisco?