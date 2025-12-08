Filipe Luis quiere ser el técnico más ganador de la historia; ¿quién es el DT con más trofeos de todos los tiempos?

Cuando los jugadores se retiran, es común verles involucrándose en actividades cercanas al futbol. Ante eso, muchos han declarado que esto suele suceder porque no saben hacer otra cosa… y cuando les llega el final de su carrera es lo más cercano que tienen. Sin embargo, hay otros que poseen realmente una virtud para seguir en el mundo del balompié. Y todo indica que Filipe Luis es uno de esos hombres, pues sus inicios como DT marchan con cifras de récord.

¿Cuántos trofeos tiene Filipe Luis como DT al momento?

El ex defensor del Atlético de Madrid se retiró desde el 2024 (finales de 2023) y su ingreso a la dirección técnica fue inmediata. Sin embargo esta se justificó, pues dirigiendo al Sub-17 y al Sub-20 del Flamengo, se coronó monarca en dichas divisiones. Entonces, ante dichas cifras era imposible negarle una posibilidad con el primer equipo.

Fue por eso que la dirección deportiva del Mengao le ofreció la posibilidad de tomar las riendas del primer equipo, situación sucedida el propio 30 de septiembre de 2024. Y ya como el DT de un equipo poderoso en Brasil, consiguió todo lo que pudo en dos años.

Este es el resumen estadístico:

Copa de Río - Sub-17.

Intercontinental - Sub-20.

Copa de Brasil - Primer equipo.

Supercopa de Brasil - Primer equipo.

Copa Guanabara - Primer equipo.

Campeonato Carioca - Primer equipo.

Brasileirao 2025 - Primero equipo.

Copa Libertadores - Primer equipo.

¿Quién es el DT con más títulos que Filipe Luis sueña con alcanzar?

Aunque hoy es bastante aventurado decir que se convertirá en el estratega con más trofeos en la historia de este deporte, sus cifras se manejan en velocidad récord. Tomando en cuenta solamente los títulos con el primer equipo, levantar seis copas en dos años es algo de un personaje especial. Sin embargo, aún está lejos de los grandes nombres, los cuales son los siguientes.