Anuncian cartelera completa de ‘Canelo’ vs Berlanga del 14 de septiembre

La pelea del 14 de septiembre de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Edgar Berlanga en la Arena T-Mobile de Las Vegas, tendrá una impresionante cartelera que respaldan el evento de central, sumando a Caleb Plant y Rolando Romero a la velada, que podrás ver por Box Azteca.

El peleador mexicano Saúl Álvarez pone en juego sus tres títulos de peso supermediano, correspondiente a Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo, ante un poderoso invicto noqueador como lo es Berlanga.

La cartelera principal de Canelo vs Berlanga

‘Canelo’ Álvarez vs Edgar Berlanga

Erislandy Lara vs Danny Garcia

Caleb Plant vs Trevor McCumby

Rolly Romero vs Manuel Jaimes

‘Canelo’ Álvarez pelea 14 de septiembre vs Edgar Berlanga

Caleb Plant, ex campeón mundial supermediano, anunciado para el 14 de septiembre

Caleb Plant, ex Campeón Mundial del Peso Súper Mediano de la FIB se presenta en Las Vegas y su rival será el contendiente invicto en ascenso Trevor McCumby. El vencedor de esta pelea se llevará el título Interino del peso supermediano de la AMB que actualmente está vacante.

Plant (22-2, 13 KOs) ha destacado como estrella del boxeo, y logró consagrarse como campeón mundial en su momento. El poder de sus golpes se ha incrementado notoriamente desde que él unió fuerzas con un entrenador de renombre como Stephen Edwards para sus dos veladas más recientes.

Plant cayó por puntos ante Benavídez durante su contienda más reciente en marzo del 2023, y anteriormente supo derrotar con autoridad a Anthony Dirrell gracias a un solo golpe certero que mandó al ex bicampeón mundial a la lona y nos otorgó uno de los nocauts más memorables del 2022.

“Se siente bien estar de regreso, y he aprovechado sabiamente a mi tiempo lejos del ring”, reflexionó Plant. “Estoy en el gimnasio desde junio pasado, he contado con más de 220 rounds de sparring de cara a esta pelea, y me siento más afilado que nunca. He estado volviéndome más completo, y me veo y me siento mejor que nunca. Yo creo que eso dice muchísimo sobre lo que todavía me queda por demostrar. Les garantizo que serán testigos del mejor Caleb Plant que han visto hasta ahora este 14 de septiembre. Lo diré de esta manera: Le voy a patear el trasero”.

McCumby (28-0, 21 KOs), será el rival de Plant y llega con una marca digna de llamar la atención y construyendo una carrera en las 168 libras.

“El deporte es un espejo de la vida, y yo veo a Caleb Plant como el símbolo para aquellos que han oprimido a tantos. Ahora yo debo contraatacar”, opinó McCumby. “No importa qué recursos él llegue a utilizar contra mí, yo no me dejaré vencer. Me inspiran todos aquellos que se rebelan, y esa será mi mentalidad el 14 de septiembre”.