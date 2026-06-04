Filtran cuánto podría ganar un árbitro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: la cifra por llegar a la final es impactante

En el hermético universo del arbitraje de elite, los salarios suelen ser preservados. Sin embargo, el exárbitro Mark Clattenburg destruyó esa tendencia y reveló cuánto podrían ganar sus colegas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Según el inglés, los encargados de impartir justicia en las instancias finales podrían embolsar una cifra que oscila entre los 60.000 y los 70.000 dólares.

La entidad madre, por políticas de seguridad y resguardo de sus oficiales, no hace públicos los contrato. Pero el excolegiado de Reino Unido, que dirigió algunos duelos determinantes en la última década, apeló a sus conocimientos en el circuito para hacer una inédita revelación.

Esto ganarían los referís

El esquema de pagos funciona de manera escalonada: los árbitros reciben un monto determinado por encuentro, con una escala que crece de forma exponencial a medida que el campeonato avanza. A esto, se añade un viático diario por cada jornada de permanencia en la sede del torneo. Con ese diagrama predefinido, Clattenburg fue claro: “Les diré cuál era el salario durante el Mundial de 2018, ya que en realidad no ha aumentado mucho. Los árbitros más exitosos ganaron alrededor de 60.000 euros (poco menos de 70.000 dólares) en la Eurocopa 2016, si no me equivoco, y eso incluye arbitrar la final”, recordó en diálogo con el podcast Whistleblowers.







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El europeo habla con conocimiento de causa, ya que él mismo estuvo a cargo de esa final entre Portugal y Francia. Su palmarés además incluye algunas de las noches más exigentes del futbol de clubes y selecciones: la final de la Champions League de 2016 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y la final de la FA Cup inglesa.

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Si bien la cifra parece tentadora, hace una comparativa con los montos que se manejan en el ambiente y sostiene que deberían tener mejores acuerdos. "Si lo comparas con lo que se paga en el juego, parece bastante bajo", sentenció.

