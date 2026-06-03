Filtran VIDEO de los entrenamientos de Serbia antes de enfrentar a México: así se ve

La Selección Mexicana alista su última prueba de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Serbia. El equipo de Javier Aguirre contará con una oportunidad más para conformar el once titular por el que apostará en el evento mundialista. El equipo balcánico ya se encuentra dentro de México para poder preparar su partido ante el equipo nacional.

El regreso de Veljko Paunović a México genera cierta expectativa, ya que en su paso con Chivas y Tigres demostró ser un entrenador sumamente exigente, apostando por el fortalecimiento físico de sus jugadores a un nivel fuera del promedio. Además, plasmó un estilo de juego en donde la presión alta es su mejor defensa.

Serbia realiza un duro entrenamiento para enfrentar a México

El equipo serbio tuvo su primer entrenamiento en Toluca con el reconocimiento del césped. Poco después se tuvieron los ejercicios de calentamiento para poder practicar el tradicional torito. La precisión del pase y la velocidad fueron algunas de las indicaciones constantes de Paunović a sus jugadores cada vez que contaban con el balón.

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Cabe mencionar que el encuentro entre México y Serbia está pactado para jugarse 4 de junio a las 20:00 horas (Hora CDMX), por lo que el equipo europeo contará con el reto de poder acoplarse a las condiciones de altura y climatológicas para hacer frente a los pupilos de Javier Aguirre.

🇷🇸 Con la dirección técnica de un viejo conocido de la Liga MX, Veljko Paunović, la selección de #Serbia realizó su primer entrenamiento en las instalaciones del Deportivo Toluca, en #Metepec 😱



🎥 Asociación de Fútbol de Serbia pic.twitter.com/kOMi6r7JwZ — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) June 3, 2026

Serbia buscará un resultado histórico ante México

El historial entre México y Serbia es relativamente joven. El conjunto mexicano logró conseguir el triunfo en el único partido que tuvo ante el equipo balcánico, dando como resultado un 2 a 0 el 11 de noviembre del 2011 con los goles de Giovani Dos Santos y Javier Hernández. En ese sentido, los pupilos de Velko Paunović buscarán equilibrar el historial en tierras mexicanas. Mientras tanto, el combinado nacional buscará darle una alegría más a su afición en este cierre de partidos amistosos.

