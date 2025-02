¡Es una hermosura! Filtran el Jersey qué usaría la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025

En los últimos días, en las redes sociales han circulado diferente imágenes de l os uniformes que usaría la Selección Mexicana para el Mundial de 2026 , edición en la que tocará ser país anfitrión de uno de los eventos más esperados por los aficionados del futbol. Ahora, se difundió la que se sería la playera que usaría para la Copa Oro 2025.

Te puede interesar: La lista preliminar de la Selección Mexicana para enfrentar a Canadá en el Final Four de Nations League

En redes sociales ha estado siendo difundida la que sería la playera que usaría la Selección Mexicana para la Copa Oro 2025. La cual, sería de color negro y detalles dorados en las mangas y hombros. Además, se aprecia que tendría un diseño muy llamativo en el estampado por los costados.

🤯🇲🇽 BREAKING: first look at Mexico’s new black and gold home jersey for the 2025 Gold Cup!

Reportedly set to be released next month! 🏆

Via @TigresJersey - @Footy_Headlines pic.twitter.com/JOrEsqFqSC

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 24, 2025