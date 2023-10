Filtran que Lionel Messi sería el ganador del Balón de Oro 2023

Lionel Messi es de esos futbolistas que siempre está en boca de todos, ya sea por algo positivo o negativo. En esta ocasión el foco está en él por la Gala del Balón de Oro 2023, que se celebrará en las próximas dos semanas.

Pues a menos de 15 días de que se celebre, algunos medios internacionales han filtrado el resultado de las votaciones del prestigioso premio, en el que aseguran que, de nueva cuenta, Lionel Messi será el premiado.

Lionel Messi ganaría su octavo Balón de Oro

Pero esto no sería sin polémica, ya que la temporada pasada, la 2022-2023 no fue la mejor del astro argentino a nivel clubes. Con el Paris Saint-Germain sólo pudo conquistar torneos nacionales, mientras que el que era su objetivo, la Champions League, no la pudo ganar.

Lo que podría justificar que Lionel Messi conquiste su octavo Ballon D’Or fue que, literalmente, conquistó el futbol mundial. Con la Selección de Argentina conquistó su primer campeonato mundial.

Justamente ahí, en Qatar 2022, Leo fue nombrado como el mejor futbolista del torneo, ganando el balón de oro del Mundial, y quedó como el segundo mejor goleador con siete dianas a su nombre, tan sólo uno por detrás de Kylian Mbappé., quien se llevó la Bota de Oro.

Aitana Bonmatí sería la nueva Balón de Oro

Por otro lado, las mismas fuentes publicaron quien será la ganadora del Balón de Oro en la rama femenil: Aitana Bonmatí.

La futbolista del Barcelona ha tenido su mejor año futbolístico, tanto a nivel club como a nivel selección; con España conquistó el campeonato mundial de Australia-Nueva Zelanda, siendo protagonista del equipo y recibiendo el Balón de Oro a mejor jugadora al término de la justa.

Mientras que con el conjunto culé, conquistó la segunda orejona del equipo tras remontar y derrotar al Wolfsburgo; justo en ese torneo, la mediocampista recibió el premio a mejor futbolista después de anotar cinco dianas.