Leyenda del Barcelona anuncia su salida del equipo tras 14 años en el club

Alexia Putellas, la eterna capitana, referente indiscutible y símbolo absoluto de la revolución del balompié femenino en España y mundial, ha anunciado oficialmente que dejará el conjunto del Barcelona al término de la presente campaña, poniendo fin a un ciclo legendario de 14 temporadas vistiendo la camiseta azulgrana.

Llegenda del Barça ✨

Gràcies, Alexia 🥹 pic.twitter.com/kdvZoDWuUV — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 26, 2026

A sus 32 años, la dos veces ganadora del Balón de Oro se despide de la entidad de sus amores de la única manera posible para una figura de su dimensión: desde la cumbre más alta del éxito y con todos los honores. El anuncio llega apenas unos días después de liderar al Barcelona a la conquista de su cuarta corona europea tras golear 4-0 al Olympique de Lyon en Oslo, sellando una temporada perfecta de cuatro títulos obtenidos de cuatro posibles (Liga F, Copa de la Reina, Supercopa de España y la ya mencionada Champions League).

El legado de Alexia Putellas con el Barcelona

La salida de Alexia Putellas supone la conclusión de una etapa irrepetible en la que el Barcelona se consolidó como la potencia dominante del planeta. El legado numérico que deja tras de sí estremece las vitrinas del Camp Nou y dibuja un camino de éxito difícilmente igualable:

507 partidos oficiales (segunda jugadora con más presencias en la historia del club).

(segunda jugadora con más presencias en la historia del club). 232 goles (máxima goleadora histórica de la institución blaugrana).

(máxima goleadora histórica de la institución blaugrana). 38 títulos totales: 4 UEFA Women's Champions League, 10 Ligas, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 8 Copas Catalunya.

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¿Dónde jugará ahora Alexia Putellas?

Aunque la jugadora ha dejado las puertas abiertas a nuevos retos, fuertes reportes de la prensa europea apuntan a que ya existe una oferta formal sobre la mesa por parte de las London City Lionesses de Inglaterra, un ambicioso proyecto de la Superliga que busca dar el golpe definitivo en el mercado con la contratación de la campeona del mundo.

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Barcelona rendirá un homenaje oficial de despedida a su gran capitana en las instalaciones del Camp Nou, donde la afición tendrá la oportunidad de reconocer la inmensa huella de la futbolista que cambió el rumbo del deporte femenino.

"He dado todo por estos colores", expresó una conmovida Alexia en su video de despedida. Se va la jugadora, pero en los pasillos de Barcelona la leyenda de la 'Reina' vivirá para siempre.

