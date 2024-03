¿En qué estadio se jugará la final de la CONCACAF Nations League?

Será el próximo domingo 24 de marzo cuando se conozca al campeón de la tercera edición de la CONCACAF Nations League. Estados Unidos, Jamaica, Panamá y México fueron las selecciones que consiguieron du boleto al Final Four del certamen, luego de los vibrantes duelos de cuartos de final en la última Fecha FIFA del 2023.

Para el Final Four del torneo, la CONCACAF designó al Estadio AT&T como la sede para los cuatro duelos: dos semifinales, partidos por tercer lugar y la Gran Final. La casa de los Dallas Cowboys, con capacidad para más de 80 mil personas conocerá al nuevo campeón de la Nations League, certamen, que en sus tres ediciones anteriores, no ha visto campeona a la Selección Mexicana, actualmente dirigida por Jaime Lozano.

“Estamos a dos partidos de poder levantar una copa": Jaime Lozano

Te puede interesar: ¡AGÓNICO! Estados Unidos avanza a la Final de la CONCACAF Nations League

El Estadio AT&T será la sede de la final de la CONCACAF Nations League

El próximo domingo 24 de marzo, el Estadio AT&T albergará los últimos dos duelos de la CONCACAF Nations League: partido por el tercer lugar y la Gran Final, donde Estados Unidos buscará mantenerse como el campeón: el combinado de las barras y las estrellas ha sido el único capaz de alzar el torneo desde su primera edición en 2021.

En los dos ediciones anteriores, el Empower Field at Mile High de Denver y el Estadio Allegiant de Las Vegas fueron las sedes de las finales de la CONCACAF Nations League, ambas conseguidas por la Selección de Estados Unidos.

Los precios de los boletos para la final de la CONCACAF Nations League

Para el duelo en el Estadio AT&T aún hay boletos disponibles que, a través de la plataforma SeatGeek, tienen un precio que oscila entre los $50 y $400 dólares, dependiendo la zona del escenario; aproximadamente entre $850 y $6,700 pesos mexicanos. El duelo donde se conocerá al nuevo campeón de la CONCACAF Nations League empezará en punto de las 19:15, en el horario del centro de la República Mexicana.

Te puede interesar: Filtran la convocatoria de la Selección Mexican para la Copa América 2024