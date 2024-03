¿Cuándo se juega la final de la Concacaf Nations League?

Esta semana se jugará la final de la Concacaf Nations League en la que la Selección Mexicana buscará pelear por un título que se le ha negado en las dos ediciones anteriores.

Después de un largo recorrido se llegó al Final Four de la competencia en el que se disputarán primero las semifinales entre México vs Panamá y Estados Unidos vs Jamaica este jueves 21 de marzo en Arlington, Texas.

Te puede interesar: Filtran la convocatoria de la Selección Mexican para la Copa América 2024

Las palabras de Jaime Lozano para Gerardo Martino como DT de México

El camino de México a la Final Four

La Selección Azteca arribó a esta instancia luego de un sufrido pase en los cuartos de final ante Honduras con una increíble remontada en el duelo de vuelta disputado en el Estadio Azteca.

Un triunfo que además le otorgó el pase directo a la Copa América 2024, ya que cabe recordar que los cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-24 clasificaban a este certamen. El reto ahora para los dirigidos por el técnico Jaime Lozano es levantar un trofeo que no han podido lograr veces anteriores.

En la edición del 2021, la Selección Mexicana perdió la final en los tiempos extra por marcador de 3-2 ante los Estados Unidos; mientras que en el 2023 fue goleada 3-0 en semifinales por el conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’.

Así que México tiene la ‘espina clavada’ de primero volver a disputar el duelo definitivo de la Concacaf Nations League y de volverse a medir con el equipo vecino del norte, romper con la hegemonía que ha impuesto el conjunto estadounidense sobre los nuestros.

Día, horario y sede de la final

El partido de la final de la Concacaf Nations League será este domingo 24 de marzo en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

El partido por el tercer lugar también se llevará a cabo este domingo en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: ¿Qué playera estrenará la Selección Mexicana contra Panamá?