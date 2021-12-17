¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO Atlante vs Tampico Madero?

TV Azteca transmitirá el partido de vuelta de la gran final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA Expansión MX entre los Potros de Hierro del Atlante y el Tampico Madero. En el partido de ida no se hicieron daño y todo se decidirá en la cancha del Estadio Azulgrana en la Ciudad de México.

El encuentro se llevará a cabo este sábado 18 de diciembre en la cancha del Estadio Azul a partir de las 20:55 horas tiempo de la Ciudad de México, que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com y APP de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del mundo mundia, Carlos Guerrero, Christian Martinoli, Zague, Jorge Campos, entre otros.

EN VIVO EL PARTIDO ATLANTE VS TAMPICO MADERO AQUÍ.

El equipo de Tampico Madero terminó el torneo regular en el puesto siete de la tabla sumando 22 puntos (cuatro victorias, 10 empates, dos derrotas), mientras la escuadra del Atlante culminó en la segunda posición con 31 unidades (nueve triunfos, cuatro empates y tres derrotas).

El equipo de Tamaulipas llega a la Final al ganar la recalificación a Mineros de Zacatecas por marcador de 2-1, vencer en cuarto de final al Atlético Morelia por 4-2 y en semifinales se llevó la serie al derrotar 2-0 a Dorados.

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Atlante por su parte en su camino hacia la Final venció en cuartos de final a Venados por 2-0 y en semifinales a los Toros de Celaya por marcador de 3-2.

Los dos equipos se enfrentaron en la jornada 13 en la cancha del Estadio Tamaulipas quedando empatados 1-1 con anotaciones de Jonathan Sánchez (Atlante) al minuto 26 y de Diego Medina (Tampico Madero) al minuto 76.

Cuándo ver en VIVO Atlante vs Tampico Madero

Cuándo: Sábado 18 de diciembre.

Hora del partido Atlante vs Tampico Madero

Hora: 8:55 pm (tiempo de centro de México).

Dónde ver en VIVO Atlante vs Tampico Madero

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes.

No puedes perderte el encuentro de vuelta de la gran Final por las pantallas de Azteca Deportes.

