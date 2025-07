Esta será la Final del Mundial de Clubes 2025 según las matemáticas

El Mundial de Clubes 2025 ha entrado en su etapa decisiva con los cuartos de final programados para el 4 y 5 de julio, y las matemáticas, respaldadas por los momios de los casinos, apuntan a una gran final europea en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Te puede interesar: Figura de Rayados saldría del club tras el Mundial de Clubes 2025

Los ocho equipos clasificados: Palmeiras, Chelsea, Fluminense, Al Hilal, PSG, Bayern Múnich, Real Madrid y Borussia Dortmund, prometen duelos emocionantes, pero las probabilidades indican que el choque más factible en la final del 13 de julio es entre Chelsea y París Saint-Germain, con un momio de +460 que equivale a un 17.86% de probabilidad.

MÉXICO vs HONDURAS: un boleto a la FINAL de la COPA ORO en juego | La Mesa Protagonista

Los momios favorecen a los equipos europeos

El favoritismo hacia esta final se sustenta en el balance del cuadro. Chelsea, ubicado en el lado “más accesible”, enfrentará a Palmeiras en cuartos y podría medirse a Fluminense o Al Hilal en semifinales, equipos de gran calidad pero sin el peso europeo. Mientras tanto, el otro lado del cuadro es un campo minado con potencias como PSG, Bayern Múnich, Real Madrid y Borussia Dortmund, asegurando que una de estas escuadras llegue a la final. La segunda final más probable, con un momio de +500 (16.67%), es Chelsea contra Real Madrid, reflejo de la fortaleza histórica de los merengues.

Las sorpresas, ¿no tan sorpresas?

Por su parte, combinaciones como Al Hilal vs Real Madrid y Al Hilal vs PSG, ambas con un 11% de probabilidad (+800), destacan como sorpresas viables, especialmente por el potencial del equipo saudí, que ya eliminó a Manchester City en octavos. En contraste, la final menos probable según los casinos es Borussia Dortmund vs Palmeiras, con un momio de +3400, equivalente a solo un 2.86% de probabilidad, debido a los complicados caminos que ambos equipos enfrentan.

Chelsea, campeón de la Conference League, y PSG, monarca de la Champions, lideran las quinielas, apoyados por plantillas estelares y sólidas. El MetLife Stadium, que también albergará la final del Mundial 2026, será el escenario donde se corone al nuevo rey del futbol de clubes.

Te puede interesar: Esta fue la cantidad millonaria que LAFC pagó al América por prestarle a Javairo Dilrosun